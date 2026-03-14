Власти Греции связали атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Министр судоходства Греции Василиос Кикилиас сообщил об атаке на греческий танкер в Черном море у Новороссийска, связав произошедшее с частичным выведением США из-под санкций покупки российской нефти.
Ранее минфин США на месяц вывел из-под санкций покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Ранее сегодня утром произошла атака на судно под греческим флагом у берегов Новороссийска в Черном море, это был танкер под греческим флагом, зафрахтованный компанией Chevron", - заявил Кикилиас в интервью телеканалу ERT.
Министр уточнил, что 24 моряка, десять из которых греки, не пострадали.
"Предполагается, что этот удар связан с давлением со стороны стран региона, а также, возможно, с решениями о частичном разрешении продажи российской нефти в течение месяца", - добавил он.
Кикилиас также отметил, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой.
"В момент, когда мы увидим проблему, мы будем решительно протестовать и будем предпринимать все шаги на уровне Европейского совета, потому что я считаю неприемлемым и очень опасным нацеливаться на корабли под греческим флагом, а также на греческие суда, находящиеся в законной аренде и фрахте. Греческие моряки и судоходная отрасль пытаются выполнять свою работу, они должны быть вне любых политических интересов и вне военного конфликта", - подчеркнул министр.
Атаки беспилотников на танкеры
Это не первый случай ударов по танкерам. 4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.
Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.