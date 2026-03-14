Греция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций - РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T17:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Министр судоходства Греции Василиос Кикилиас сообщил об атаке на греческий танкер в Черном море у Новороссийска, связав произошедшее с частичным выведением США из-под санкций покупки российской нефти.Ранее минфин США на месяц вывел из-под санкций покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Министр уточнил, что 24 моряка, десять из которых греки, не пострадали.Кикилиас также отметил, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой."В момент, когда мы увидим проблему, мы будем решительно протестовать и будем предпринимать все шаги на уровне Европейского совета, потому что я считаю неприемлемым и очень опасным нацеливаться на корабли под греческим флагом, а также на греческие суда, находящиеся в законной аренде и фрахте. Греческие моряки и судоходная отрасль пытаются выполнять свою работу, они должны быть вне любых политических интересов и вне военного конфликта", - подчеркнул министр.Атаки беспилотников на танкерыЭто не первый случай ударов по танкерам. 4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшиеся под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.

