Рейтинг@Mail.ru
Греция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/gretsiya-svyazala-ataku-na-tanker-u-novorossiyska-so-smyagcheniem-sanktsiy-1154343834.html
Греция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций
санкции
санкции против россии
нефть
российская нефть
сша
греция
новороссийск
черное море
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/82/1117298249_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_eb2fb707ff811bf2e3b3e27ca17178e6.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/82/1117298249_133:0:2074:1456_1920x0_80_0_0_81bf9f2a909c9c6b8ed8731c5f00cea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Греции на здании Парламента в Афинах.
Государственный флаг Греции на здании Парламента в Афинах. - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Министр судоходства Греции Василиос Кикилиас сообщил об атаке на греческий танкер в Черном море у Новороссийска, связав произошедшее с частичным выведением США из-под санкций покупки российской нефти.
Ранее минфин США на месяц вывел из-под санкций покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Ранее сегодня утром произошла атака на судно под греческим флагом у берегов Новороссийска в Черном море, это был танкер под греческим флагом, зафрахтованный компанией Chevron", - заявил Кикилиас в интервью телеканалу ERT.
Министр уточнил, что 24 моряка, десять из которых греки, не пострадали.
"Предполагается, что этот удар связан с давлением со стороны стран региона, а также, возможно, с решениями о частичном разрешении продажи российской нефти в течение месяца", - добавил он.
Кикилиас также отметил, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой.
"В момент, когда мы увидим проблему, мы будем решительно протестовать и будем предпринимать все шаги на уровне Европейского совета, потому что я считаю неприемлемым и очень опасным нацеливаться на корабли под греческим флагом, а также на греческие суда, находящиеся в законной аренде и фрахте. Греческие моряки и судоходная отрасль пытаются выполнять свою работу, они должны быть вне любых политических интересов и вне военного конфликта", - подчеркнул министр.

Атаки беспилотников на танкеры

Это не первый случай ударов по танкерам. 4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.
Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
