Рейтинг@Mail.ru
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/zasluzhennaya-artistka-rsfsr-lyudmila-arinina-skonchalas-na-100-m-godu-zhizni-1154348658.html
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, сообщили в Мастерской Петра Фоменко. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T19:36
утраты
кино
театр
россия
ссср
искусство
память
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154348307_0:263:939:791_1920x0_80_0_0_f4d10bc3334a77444b6dc1f0668114cc.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154348307_0:0:1062:796_1920x0_80_0_0_11a718613fa6cb4246e6429967eda0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни

19:36 14.03.2026
 
© Фото : пресс-служба театра "Мастерская Петра Фоменко"Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Архивное фото
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Архивное фото
© © Фото : пресс-служба театра "Мастерская Петра Фоменко"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, сообщили в Мастерской Петра Фоменко.
"Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
В кино Аринина дебютировала в 1967 году в фильме "Четыре страницы одной молодой жизни" и с тех пор сыграла более сотни киноролей, среди которых роли в фильмах известного режиссера Петра Фоменко: "На всю оставшуюся жизнь" (1975), "Почти смешная история" (1977), "Поездки на старом автомобиле" (1985), "Почти смешная история", "Отцы и деды" (1982), "Свадьба старшего брата" (1985), "Запомните меня такой" (1987) и др. В то же время Людмила Аринина виртуозно исполняла комедийные роли, снималась в детском юмористическом киножурнале "Ералаш" и рекламных роликах.
Снималась в кино до 2016 года - последняя ее роль - бабушка доктора Лазарева в сериале "Склифосовский". А ее бабушка Юли Грибковой из сериала 1984 года "Гостья из будущего" - одна из самых ярких и запомнившихся зрителю.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УтратыКиноТеатрРоссияСССРИскусствоПамятьОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
