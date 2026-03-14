Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, сообщили в Мастерской Петра Фоменко.

2026-03-14T19:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, сообщили в Мастерской Петра Фоменко.В кино Аринина дебютировала в 1967 году в фильме "Четыре страницы одной молодой жизни" и с тех пор сыграла более сотни киноролей, среди которых роли в фильмах известного режиссера Петра Фоменко: "На всю оставшуюся жизнь" (1975), "Почти смешная история" (1977), "Поездки на старом автомобиле" (1985), "Почти смешная история", "Отцы и деды" (1982), "Свадьба старшего брата" (1985), "Запомните меня такой" (1987) и др. В то же время Людмила Аринина виртуозно исполняла комедийные роли, снималась в детском юмористическом киножурнале "Ералаш" и рекламных роликах.Снималась в кино до 2016 года - последняя ее роль - бабушка доктора Лазарева в сериале "Склифосовский". А ее бабушка Юли Грибковой из сериала 1984 года "Гостья из будущего" - одна из самых ярких и запомнившихся зрителю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

