Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни
2026-03-14T19:36
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, сообщили в Мастерской Петра Фоменко.
"Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
В кино Аринина дебютировала в 1967 году в фильме "Четыре страницы одной молодой жизни" и с тех пор сыграла более сотни киноролей, среди которых роли в фильмах известного режиссера Петра Фоменко: "На всю оставшуюся жизнь" (1975), "Почти смешная история" (1977), "Поездки на старом автомобиле" (1985), "Почти смешная история", "Отцы и деды" (1982), "Свадьба старшего брата" (1985), "Запомните меня такой" (1987) и др. В то же время Людмила Аринина виртуозно исполняла комедийные роли, снималась в детском юмористическом киножурнале "Ералаш" и рекламных роликах.
Снималась в кино до 2016 года - последняя ее роль - бабушка доктора Лазарева в сериале "Склифосовский". А ее бабушка Юли Грибковой из сериала 1984 года "Гостья из будущего" - одна из самых ярких и запомнившихся зрителю.
