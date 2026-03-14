Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева
Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на фронтах в зоне СВО не менее 1135 боевиков, армия России продолжает продвижение вглубь обороны противника. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T14:48
2026-03-14T14:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на фронтах в зоне СВО не менее 1135 боевиков, армия России продолжает продвижение вглубь обороны противника. Это следует из сводки Минобороны РФ.По данным военного ведомства, самые большие потери – 290 боевиков – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр". За сутки российские бойцы улучшили на вверенном им направлении свое тактическое положение, поразив живую силу семи бригад, в том числе двух механизированных и морской пехоты.Еще на двух направлениях ВСУ потеряли 450 военнослужащих, по 225 на каждом.Так, подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбив формирования четырех бригад ВСУ, а также штурмового полка в Днепропетровской области и в Запорожской области.Также группировка войск "Север" заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив врага в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Новая Сечь и Кондратовка в Сумской области. А также в районах населенных пунктов Уды, Волчанские Хутора и Верхний Салтов в Харьковской области.Одновременно подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, добавили в МО РФ. Потери противника составили до 190 военнослужащих, уточнили в ведомстве.Кроме того, подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка и Александровка в ДНР, где противник потерял около 140 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ.Также в Минобороны в субботу сообщили, что минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областейКиев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВОКиев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, группировка войск "север", группировка войск "южная", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева

Новости СВО: Киев за сутки потерял по всему фронту еще 1135 боевиков

14:48 14.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на фронтах в зоне СВО не менее 1135 боевиков, армия России продолжает продвижение вглубь обороны противника. Это следует из сводки Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, самые большие потери – 290 боевиков – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр". За сутки российские бойцы улучшили на вверенном им направлении свое тактическое положение, поразив живую силу семи бригад, в том числе двух механизированных и морской пехоты.
Еще на двух направлениях ВСУ потеряли 450 военнослужащих, по 225 на каждом.
Так, подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбив формирования четырех бригад ВСУ, а также штурмового полка в Днепропетровской области и в Запорожской области.
Также группировка войск "Север" заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив врага в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Новая Сечь и Кондратовка в Сумской области. А также в районах населенных пунктов Уды, Волчанские Хутора и Верхний Салтов в Харьковской области.
Одновременно подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, добавили в МО РФ. Потери противника составили до 190 военнослужащих, уточнили в ведомстве.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка и Александровка в ДНР, где противник потерял около 140 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ.
В ведомстве уточнили, что за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, а также технику и вооружение противника, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, в 142 районах.
Также в Минобороны в субботу сообщили, что минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам.
