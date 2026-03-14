Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T18:42

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением".По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США. "Поскольку мы не можем угрожать (президенту России Владимиру) Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку", - пояснил бельгийский премьер.По словам Барта де Вевера, "без мандата на ведение переговоров в Москве мы не за столом переговоров, где американцы будут давить на Украину".

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru ФГУП МИА «Россия сегодня»

бельгия, переговоры, россия, политика, новости