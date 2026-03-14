Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией
Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T18:42
2026-03-14T18:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением".По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США. "Поскольку мы не можем угрожать (президенту России Владимиру) Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку", - пояснил бельгийский премьер.По словам Барта де Вевера, "без мандата на ведение переговоров в Москве мы не за столом переговоров, где американцы будут давить на Украину".
бельгия
россия
Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией

Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией

18:42 14.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением".
"Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением", - заявил он в интервью бельгийской газете Echo.
По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США. "Поскольку мы не можем угрожать (президенту России Владимиру) Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку", - пояснил бельгийский премьер.
По словам Барта де Вевера, "без мандата на ведение переговоров в Москве мы не за столом переговоров, где американцы будут давить на Украину".
"И я уже сейчас могу сказать, что это будет невыгодная для нас сделка", - констатировал он.
