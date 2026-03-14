Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества

2026-03-14T16:55

СИМФЕРПОЛЬ,14 мар - РИА Новости Крым. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов.Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире."Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны", - заключил Иванов.Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.

