Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества
Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества
Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил... РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T16:55
2026-03-14T17:02
СИМФЕРПОЛЬ,14 мар - РИА Новости Крым. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов.Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире."Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны", - заключил Иванов.Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
минздрав рф, россия, медицина, здравоохранение в россии, общество, врач, росздравнадзор , новости
Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества

В Росздравнадзоре объяснили рекомендации по цветной форме врачей

16:55 14.03.2026 (обновлено: 17:02 14.03.2026)
 
СИМФЕРПОЛЬ,14 мар - РИА Новости Крым. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов.
"Стандартизация идентификации персонала во всех медицинских организациях нашей страны позволит обеспечить высокий уровень безопасности и сформирует единую культуру коммуникации разных категорий специалистов с гражданами и внутри профессионального сообщества разных медучреждений", - сказал Иванов.
Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире.
"Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны", - заключил Иванов.
Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
Минздрав РФРоссияМедицинаЗдравоохранение в РоссииОбществоВрачРосздравнадзорНовости
 
