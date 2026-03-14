В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер – СМИ
14:35 14.03.2026 (обновлено: 15:05 14.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа. Об этом со ссылкой на министра судоходства Греции Василиса Кикилиаса сообщил местный телеканал Skai.
"Принадлежащий Греции корабль был сбит несколько часов назад в Черном море, в 14 морских милях от Новороссийска. На борту танкера находились в общей сложности 24 моряка, из них 10 греков, 13 филиппинцев и один гражданин Румынии. Все они в добром здравии. Нападение нанесло лишь материальный ущерб с правой стороны корабля", - цитирует телеканал министра.
Отмечается, что танкер следовал в российский порт пустым. Согласно заявлению греческого министерства судоходства, загрязнения окружающей среды не произошло, добавили в СМИ.
Кикилиас заявил, что Греция выразит решительный протест в связи со случившемся.
"Я считаю неприемлемыми нападения на суда под греческим флагом и принадлежащие греческим компаниям. Греция будет продолжать выражать решительный протест там, где это необходимо, в том числе и на уровне Европейского совета", - отметил Кикилиас.
По данным CNN Greece, корабль находился за пределами российских территориальных вод.
"Судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где должно было принять груз казахстанской нефти, оно подверглось атаке неизвестным объектом", — приводят в публикации официальное заявление компании, владеющей кораблем.
Атаки беспилотников на танкеры
Это не первый случай ударов по танкерам. 4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.
Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.