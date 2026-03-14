https://crimea.ria.ru/20260314/v-chernom-more-atakovan-sledovavshiy-v-novorossiysk-grecheskiy-tanker-1154339786.html

В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер

2026-03-14T14:35

черное море

происшествия

танкер

греция

новости

безопасность

судоходство

новороссийск

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа. Об этом со ссылкой на министра судоходства Греции Василиса Кикилиаса сообщил местный телеканал Skai.Отмечается, что танкер следовал в российский порт пустым. Согласно заявлению греческого министерства судоходства, загрязнения окружающей среды не произошло, добавили в СМИ.Кикилиас заявил, что Греция выразит решительный протест в связи со случившемся. По данным CNN Greece, корабль находился за пределами российских территориальных вод.Атаки беспилотников на танкерыЭто не первый случай ударов по танкерам. 4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

