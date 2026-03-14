В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
2026-03-14T14:35
2026-03-14T15:05
14:35 14.03.2026 (обновлено: 15:05 14.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа. Об этом со ссылкой на министра судоходства Греции Василиса Кикилиаса сообщил местный телеканал Skai.

"Принадлежащий Греции корабль был сбит несколько часов назад в Черном море, в 14 морских милях от Новороссийска. На борту танкера находились в общей сложности 24 моряка, из них 10 греков, 13 филиппинцев и один гражданин Румынии. Все они в добром здравии. Нападение нанесло лишь материальный ущерб с правой стороны корабля", - цитирует телеканал министра.

Отмечается, что танкер следовал в российский порт пустым. Согласно заявлению греческого министерства судоходства, загрязнения окружающей среды не произошло, добавили в СМИ.
Кикилиас заявил, что Греция выразит решительный протест в связи со случившемся.
"Я считаю неприемлемыми нападения на суда под греческим флагом и принадлежащие греческим компаниям. Греция будет продолжать выражать решительный протест там, где это необходимо, в том числе и на уровне Европейского совета", - отметил Кикилиас.
По данным CNN Greece, корабль находился за пределами российских территориальных вод.
"Судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где должно было принять груз казахстанской нефти, оно подверглось атаке неизвестным объектом", — приводят в публикации официальное заявление компании, владеющей кораблем.

Атаки беспилотников на танкеры

Это не первый случай ударов по танкерам. 4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.
Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
16:05В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара
15:57Что с электричками в Крыму после задержек на пути следования
15:39В Кремле прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России
15:22Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве
14:48Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева
14:35В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
14:27Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:05Воздушная тревога объявлена в Севастополе
13:56В МИД России оценили экономические отношения с Европой
13:40В Алуште неизвестные украли цветы с центральной аллеи Приморского парка
13:27ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
13:19Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
13:02Крымский мост сейчас – начала расти очередь из Керчи
12:43Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых
12:28ПВО отражает атаку на Москву
12:21Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
12:13В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
12:00Землетрясение произошло под Алуштой – что известно
11:47В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
11:34Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму
Лента новостейМолния