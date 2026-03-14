Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве
Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве

Российская галерея искусств показала картины летчика Юмашева в Москве

15:22 14.03.2026 (обновлено: 15:23 14.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Москве впервые представили широкой публике картины легендарного летчика-испытателя, участника рекордного перелета из СССР в США через Северный полюс, Героя Советского Союза Андрея Юмашева, которого с Крымом связывали не только самолеты, но и живопись. Подробностями с мероприятия поделились в пресс-службе Российской галереи искусств, которая выступила организатором мероприятия при поддержке Минкульта РФ.
"Российская галерея искусств (РГИ) при поддержке Министерства культуры РФ представила новый выставочный проект, посвященный творчеству легендарного летчика, Героя Советского союза, Андрея Юмашева", – сказано в сообщении.
В своем приветствии по случаю открытия выставки РГИ Москве министр культуры РФ Ольга Любимова, отметила, что посвятивший жизнь не только ратному делу и защите Отечества, но и искусству генерал-майор Юмашев создал десятки произведений, став ярким представителем так называемого "тихого искусства".
"Выставка привлечет внимание не только специалистов, но и ценителей советского художественного направления. Большинство работ москвичи и гости столицы увидят впервые", – отметила министр.
Как подчеркнул директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов, выставка "Андрей Юмашев. В тишине ревущих моторов" относится к таким проектам РГИ в Москве, что сюжетом или темой связаны с Крымом.
Представлять такого рода экспозиции раз год в столице уже традиция Российской галереи искусств, отметил он.
"Андрей Юмашев связан с Крымом – здесь он тренировался и даже ставил рекорды в полетах на планере, на Южном берегу, в Алупке, у него была дача, ставшая настоящим домом творчества – там часто собирались его выдающиеся современники – художники, артисты, музыканты", – рассказал Зотов.
В экспозиции, которая представлена во Всероссийском музее декоративного искусства, 185 предметов.
Это живопись и графика, мемориальные предметы, документы, фотографии и кинохроники из 37 музеев, в том числе РГИ из Севастополя, Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и ГМИИ им Пушкина, а также из частных коллекций.
Выставка будет работать до 14 июня.
Ранее РИА Новости Крым сообщали, что в экспозицию из десятков работ войдут в том числе зарисовки, которые Юмашев делал во время трансатлантической экспедиции, а также ряд работ, пополнивших фонды РГИ в 2025 году благодаря договоренностям с наследницей этих картин живописца.
