Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве

Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве - РИА Новости Крым, 14.03.2026

Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве

В Москве впервые представили широкой публике картины легендарного летчика-испытателя, участника рекордного перелета из СССР в США через Северный полюс, Героя... РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T15:22

2026-03-14T15:22

2026-03-14T15:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Москве впервые представили широкой публике картины легендарного летчика-испытателя, участника рекордного перелета из СССР в США через Северный полюс, Героя Советского Союза Андрея Юмашева, которого с Крымом связывали не только самолеты, но и живопись. Подробностями с мероприятия поделились в пресс-службе Российской галереи искусств, которая выступила организатором мероприятия при поддержке Минкульта РФ.В своем приветствии по случаю открытия выставки РГИ Москве министр культуры РФ Ольга Любимова, отметила, что посвятивший жизнь не только ратному делу и защите Отечества, но и искусству генерал-майор Юмашев создал десятки произведений, став ярким представителем так называемого "тихого искусства".Как подчеркнул директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов, выставка "Андрей Юмашев. В тишине ревущих моторов" относится к таким проектам РГИ в Москве, что сюжетом или темой связаны с Крымом.Представлять такого рода экспозиции раз год в столице уже традиция Российской галереи искусств, отметил он.В экспозиции, которая представлена во Всероссийском музее декоративного искусства, 185 предметов.Это живопись и графика, мемориальные предметы, документы, фотографии и кинохроники из 37 музеев, в том числе РГИ из Севастополя, Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и ГМИИ им Пушкина, а также из частных коллекций.Выставка будет работать до 14 июня.Ранее РИА Новости Крым сообщали, что в экспозицию из десятков работ войдут в том числе зарисовки, которые Юмашев делал во время трансатлантической экспедиции, а также ряд работ, пополнивших фонды РГИ в 2025 году благодаря договоренностям с наследницей этих картин живописца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова Айвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств

москва

севастополь

крым

москва, севастополь, выставка, культура, искусство , крым, новости крыма