Рейтинг@Mail.ru
Число атаковавших Москву дронов выросло до 32 - Собянин - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/chislo-atakovavshikh-moskvu-dronov-vyroslo-do-32---sobyanin-1154348823.html
Число атаковавших Москву дронов выросло до 32 - Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российских ПВО еще семи беспилотников, которые летели на столицу. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T19:51
2026-03-14T19:52
сергей собянин
москва
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fc4b67ad5c6ef36ea3b1bb3cd3f3834b.jpg
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62493c892f4c70af450fb5e5912647df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
19:51 14.03.2026 (обновлено: 19:52 14.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российских ПВО еще семи беспилотников, которые летели на столицу.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака шести БПЛА, летевших на Москву", – сообщается в официальных каналах мэра столицы в социальных сетях.

Спустя несколько минут Собянин сообщил о сбитии еще одного дрона.
Он уточнил, что в данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков уничтоженных в небе дронов. Таким образом, общее число дронов, атаковавших столицу России в субботу с 12.21 до 19.27, достигло 32.
Ранее в этот день он сообщал о сбитии 25 дронов, летевших на Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сергей СобянинМоскваНовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
