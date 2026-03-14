Число атаковавших Москву дронов выросло до 32 - Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российских ПВО еще семи беспилотников, которые летели на столицу. РИА Новости Крым, 14.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российских ПВО еще семи беспилотников, которые летели на столицу.Спустя несколько минут Собянин сообщил о сбитии еще одного дрона.Он уточнил, что в данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков уничтоженных в небе дронов. Таким образом, общее число дронов, атаковавших столицу России в субботу с 12.21 до 19.27, достигло 32.Ранее в этот день он сообщал о сбитии 25 дронов, летевших на Москву.
19:51 14.03.2026 (обновлено: 19:52 14.03.2026)