https://crimea.ria.ru/20250412/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-chetyre-oblasti-rossii-sbity-36-dronov-1145612145.html

Атака ВСУ на Краснодарский край и четыре области России: сбиты 36 дронов

Атака ВСУ на Краснодарский край и четыре области России: сбиты 36 дронов - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Атака ВСУ на Краснодарский край и четыре области России: сбиты 36 дронов

Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T07:22

2025-04-12T07:22

2025-04-12T07:25

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России."За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Орловской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.Средства ПВО за ночь на пятницу уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями.Сутками ранее над Крымом и еще шестью регионами страны были ликвидированы 42 украинских беспилотника.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации

https://crimea.ria.ru/20250411/zaluzhnyy-v-sluchae-konflikta-zapadnye-armii-budut-bystro-razgromleny-1145594515.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, краснодар, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, краснодарский край