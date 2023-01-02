Рейтинг@Mail.ru
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230102/politsiya-kryma-predupredila-o-novom-internet-moshennichestve-s-lotereyami-1126237361.html
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. О новой схеме похищения денег предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T12:43
2023-01-02T12:43
совет эксперта
мвд по республике крым
общество
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124671915_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b7d2a821f14af3255d0833cacdf91c09.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. О новой схеме похищения денег предупредили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что мошенники размещают в социальных сетях объявления, в которых предлагают стать участников розыгрыша крупной суммы. Организатором лотереи якобы выступает один из известных на полуострове банков.Уточняется, после перехода по предложенной ссылке идет очень долгая загрузка страницы "розыгрыша". Однако никакого перехода не случается. Напротив, пользователь получает смс-уведомление о снятии всех денег с карты. При этом личный кабинет клиенты в интернет-банкинге блокируется.В республиканском МВД призвали сохранять бдительность и не переходить по подобным ссылкам. Если же мошенникам удалось воспользоваться доверчивостью, необходимо обратиться в полицию и написать заявление.Ранее стало известно, что мошенники предлагали россиянам участвовать в розыгрыше алкоголя с помощью рассылки смс в мессенджере.Читайте также:Названы популярные мошеннические схемы 2022 годаВ Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать"Биржевые маклеры" и лжегадалки: аферисты обманули крымчан на 13 млн
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124671915_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b4640fad63adafead22ff8abcdf7a579.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, мвд по республике крым, общество, крым, новости, новости крыма
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями

Мошенники похищают деньги крымчан под предлогом участия в лотереи от известного банка

12:43 02.01.2023
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. О новой схеме похищения денег предупредили в пресс-службе МВД по Крыму.
Уточняется, что мошенники размещают в социальных сетях объявления, в которых предлагают стать участников розыгрыша крупной суммы. Организатором лотереи якобы выступает один из известных на полуострове банков.
"Листая новостную ленту в одной из социальных сетей, внимание пользователя привлекает реклама розыгрыша. Чтобы узнать о нем более подробную информацию, заинтересованная жертва переходит по закрепленной ссылке и лишается всех своих накоплений", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, после перехода по предложенной ссылке идет очень долгая загрузка страницы "розыгрыша". Однако никакого перехода не случается. Напротив, пользователь получает смс-уведомление о снятии всех денег с карты. При этом личный кабинет клиенты в интернет-банкинге блокируется.
В республиканском МВД призвали сохранять бдительность и не переходить по подобным ссылкам. Если же мошенникам удалось воспользоваться доверчивостью, необходимо обратиться в полицию и написать заявление.
Ранее стало известно, что мошенники предлагали россиянам участвовать в розыгрыше алкоголя с помощью рассылки смс в мессенджере.
Читайте также:
Названы популярные мошеннические схемы 2022 года
В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать
"Биржевые маклеры" и лжегадалки: аферисты обманули крымчан на 13 млн
 
Совет экспертаМВД по Республике КрымОбществоКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Священник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею
15:08Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском
14:08Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области
14:02В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов
13:02Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января
12:43Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
11:48В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма"
11:05Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон
10:55Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января
10:07В Счетной палате Крыма оценили год и дали прогнозы на 2023-й
09:54В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
09:27Не только похмелье: врач назвал главные опасности новогодних каникул
08:40Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент
00:01Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января
19:08Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться
18:54Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя
18:04Год начнется с весны: прогноз для Крыма на праздники
17:31Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна
16:58Российские войска уничтожили военную технику из США и Польши
16:35Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
Лента новостейМолния