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Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. О новой схеме похищения денег предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T12:43
2023-01-02T12:43
2023-01-02T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. О новой схеме похищения денег предупредили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что мошенники размещают в социальных сетях объявления, в которых предлагают стать участников розыгрыша крупной суммы. Организатором лотереи якобы выступает один из известных на полуострове банков.Уточняется, после перехода по предложенной ссылке идет очень долгая загрузка страницы "розыгрыша". Однако никакого перехода не случается. Напротив, пользователь получает смс-уведомление о снятии всех денег с карты. При этом личный кабинет клиенты в интернет-банкинге блокируется.В республиканском МВД призвали сохранять бдительность и не переходить по подобным ссылкам. Если же мошенникам удалось воспользоваться доверчивостью, необходимо обратиться в полицию и написать заявление.Ранее стало известно, что мошенники предлагали россиянам участвовать в розыгрыше алкоголя с помощью рассылки смс в мессенджере.Читайте также:Названы популярные мошеннические схемы 2022 годаВ Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать"Биржевые маклеры" и лжегадалки: аферисты обманули крымчан на 13 млн
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет эксперта, мвд по республике крым, общество, крым, новости, новости крыма
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
Мошенники похищают деньги крымчан под предлогом участия в лотереи от известного банка
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. О новой схеме похищения денег предупредили в пресс-службе МВД по Крыму.
Уточняется, что мошенники размещают в социальных сетях объявления, в которых предлагают стать участников розыгрыша крупной суммы. Организатором лотереи якобы выступает один из известных на полуострове банков.
"Листая новостную ленту в одной из социальных сетей, внимание пользователя привлекает реклама розыгрыша. Чтобы узнать о нем более подробную информацию, заинтересованная жертва переходит по закрепленной ссылке и лишается всех своих накоплений", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, после перехода по предложенной ссылке идет очень долгая загрузка страницы "розыгрыша". Однако никакого перехода не случается. Напротив, пользователь получает смс-уведомление о снятии всех денег с карты. При этом личный кабинет клиенты в интернет-банкинге блокируется.
В республиканском МВД призвали сохранять бдительность и не переходить по подобным ссылкам. Если же мошенникам удалось воспользоваться доверчивостью, необходимо обратиться в полицию и написать заявление.
Ранее стало известно, что мошенники предлагали россиянам участвовать в розыгрыше алкоголя
с помощью рассылки смс в мессенджере.