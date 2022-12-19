https://crimea.ria.ru/20221219/nazvany-populyarnye-moshennicheskie-skhemy-2022-goda-1125869721.html

Названы популярные мошеннические схемы 2022 года

Названы популярные мошеннические схемы 2022 года - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Названы популярные мошеннические схемы 2022 года

Более 145 миллионов рублей только за первые два квартала и еще около 7 миллионов еженедельно – в такую сумму обошлись крымчанам доверчивость и невнимательность, РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T07:25

2022-12-19T07:25

2022-12-19T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Более 145 миллионов рублей только за первые два квартала и еще около 7 миллионов еженедельно – в такую сумму обошлись крымчанам доверчивость и невнимательность, сообщили в МВД по Крыму. По данным Банка России, в масштабах страны убытки от действий мошенников превысили 10 миллиардов рублей по итогам третьего квартала.Какие способы выманивания денег оказались самыми распространенными, как изменялось поведение преступников и какие правила финансовой безопасности необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы не лишиться разом всех сбережений – далее в материале.В ногу со временемПо данным экспертов, в первом квартале наиболее эксплуатируемой мошенниками стала тема применения санкций в отношении условного банка. Звонки поступали не от службы безопасности, а от "сотрудника" организации, который сообщал о дефиците наличности, в том числе в иностранной валюте. Учитывая напряженность ситуации, многие россияне стремились любым путем вывести накопления из-за якобы грозящей им блокировки.Еще одно ноу-хау мошенников – предложение открыть карту одной из международных платежных систем. С ее помощью владелец якобы получал возможность расплачиваться за границей. В остальном схема обмана классическая: получение личных данных и списывание средств со счета гражданина.По итогам первого квартала 2022 года россияне потеряли почти 3,3 миллиарда рублей. Центробанк инициировал блокировку примерно 90 тысяч мошеннических телефонных номеров, а также около 1,3 тысяч фишингогвых ("фальшивых") сайтов.На волне дефицита и благотворительностиВо втором квартале года аферисты играли на уходе иностранных компаний с российского рынка. Это коснулось как товаров ежедневного обихода - косметики, одежды, обуви, техники, так и подписок на всевозможные сервисы.В частности, в апреле теневой сегмент интернета изобиловал объявлениями о продаже доступов к приостановившим деятельность сервисам Spotify Premium, Netflix Premium и другим.Руководитель отдела исследования киберпреступности Олег Деров назвал продажу аккаунтов от сервисов с платным доступом старым и довольно раскрученным нелегальным бизнесом.Не меньший размах произошел в активности фишинговых сайтов и электронных магазинов с заниженными ценами. Как правило, такие площадки очень напоминают известные маркет-плейсы. Стремясь приобрести вещь покинувшего страну бренда, граждане вносили данные платежных карт, а в итоге оставались и без обновок, и без денег.К сожалению, мошенники не смогли пройти мимо стремления людей помочь ближнему в трудную минуту. Во втором квартале россияне получали сотни тысяч электронных писем, сообщений и звонков с просьбой помочь беженцам и поддержать добровольцев.Специалисты в сфере кибербезопасности рекомендуют относиться к подобным призывам с предостережением. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации (НКО), в уставе которых указана данная цель."Организация должна иметь официальный сайт с информацией о программе с четко указанными целями сбора денежных средств. Также на сайте должны размещаться отчеты об их использовании", – уточняет председатель комитета Госсовета РК по законодательству Сергей Трофимов. Прежде чем начать общение с благотворительной организацией, ее сайт нужно проверить через whois.Всего во втором квартале со счетов граждан ушло почти 2,8 миллиарда рублей. В адрес регистраторов доменных имен направлено 703 запроса на проведение проверки и снятие с делегирования. Заблокированы более 1,7 тысяч мошеннических, два сайта с вредоносным ПО и 57 финансовых пирамид. Регулятор также инициировал более 117 тысяч проверок в отношении номеров телефонов, которые применяли мошенники.Старый добрый "безопасник"В третьем квартале злоумышленники вернулись к классическим схемам. Возобладало привычное выманивание денег под предлогом "подозрительной активности" или же якобы попытки незаконного оформления кредита.Эксперты Банка России отмечают, что в этот период доля преступлений с использованием социальной инженерии резко выросла. Специалисты объясняют это увеличением числа преступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Как правило, цель их создателей – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок.Специалисты по финансовой безопасности предостерегают от необдуманных действий. Они просят не торопиться с переводом средств. Лучше изучите данные о магазине в "подвале" сайта, проверьте компанию через системы СБИС или List.org. Для этого достаточно ввести в поисковую строку ИНН и ОРГН предприятия, после этого полученную информацию нужно сравнить с указанной на сайте продавца.Всего за третий квартал мошенники разными способами похитили у клиентов банков почти 4 миллиарда рублей. Регулятор инициировал блокировку 3932 противоправных ресурсов. Также в 2,3 раза выросло число мошеннических звонков на мобильные телефоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не попасться на уловки мошенников – советы психологаКрымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничестваЭксперт назвал пять главных правил интернет-безопасности

https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

новости крыма, крым, общество, экономика, банк россии, мошенничество