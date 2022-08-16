https://crimea.ria.ru/20220816/kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov--sovety-psikhologa-1124169443.html
Как не попасться на уловки мошенников – советы психолога
Как не попасться на уловки мошенников – советы психолога - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Как не попасться на уловки мошенников – советы психолога
Уровень финансовой грамотности крымчан значительно вырос за последние годы. Большинство клиентов ведущего банка Крыма знают и неукоснительно выполняют основные... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:52
2022-08-16T09:52
2022-08-16T09:52
экономика
совет эксперта
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Уровень финансовой грамотности крымчан значительно вырос за последние годы. Большинство клиентов ведущего банка Крыма знают и неукоснительно выполняют основные правила финансовой безопасности. Но мошенники не сидят сложа руки, а придумывают новые способы выманивания денег.Не так давно наиболее популярными были мошеннические схемы с телефонными звонками, сейчас подавляющее число преступлений в этой сфере связано с онлайн-платежами, использованием сайтов-двойников и использованием личных данных граждан. При этом очень важно уделить внимание психологическому аспекту, так как преступники стараются играть на страхах, чувствах и желаниях людей, предупреждают специалисты в сфере финансовой грамотности.Игра на добром сердцеЭтот вид преступлений основан на честности жертвы и ее нежелании стать причиной неудобства других, объясняют специалисты.Стоит отметить, что, как правило, сумма не значительная – от одной до трех тысяч рублей. Многие люди не раздумывая выполняют просьбу звонящего. А спустя время выясняют, что никакого перевода не получали. Итог – потерянные деньги и настроение.Как не попасться на уловку: попросите звонящего самостоятельно отменить транзакцию в личном кабинете или через службу поддержки банка. Все. На просьбы, уговоры и угрозы реагировать нельзя. Даже если платеж действительно пришел – удостовериться в получении средств и списать их должен именно банк.Грандиозные скидки и сайты-двойникиВ этом случае мошенники играют на чувстве исключительности человека или его желании сэкономить.Приобрести нужную качественную вещь с большой скидкой, а то и за половину реальной стоимости – это ли не мечта? И вот, представьте, в один прекрасный день в фоновой рекламе появляется красочный баннер: "Финальная распродажа", "Супер скидки", "Обвал цен" или что-то в этом духе. При переходе по ссылке обнаруживается брендовая обувь или сумки, любимые духи или такие нужные гаджеты по действительно очень привлекательной цене.Специалисты в сфере финансовой безопасности обращают внимание, что цель создателей таких сайтов заставить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этой цели указывается, что в наличии осталось всего несколько единиц товара или же скидки могут "закрыться" всего через пару часов. Не торопитесь платить – внимательно изучите сайт."Введите в поисковую строку ИНН и ОРГН предприятия и проверьте, совпадают ли появившиеся данные с указанными на сайте продавца. Системы СБИС или List.org предоставят почти полную информации о юридическом лице или предпринимателе. Вплоть до номера телефона. Не поленитесь позвонить и уточнить, имеет ли данная фирма какое-то отношение к сайту с грандиозными скидками", – рекомендуют сотрудники ведущего банка Крыма.Как правило, еще на первом этапе проверки выясняется, что никакой распродажи в действительности не существует. А сайт – ловушка для доверчивых граждан.Личные данные и зачем их беречьВсем известно, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам банковские карты и секретный код от них. С такой же точно серьезностью необходимо отнестись к личным данным: запрещено публиковать фотографии паспорта, ИНН, СНИЛС, банковских карт или передавать их данные третьим лицам через месенджеры и электронную почту.В остальном же оплачивать покупки и услуги онлайн безопасно и удобно. Необходимо только внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Приятных покупок!
https://crimea.ria.ru/20220511/pyat-veschey-kotorye-ne-nuzhno-delat-vo-vremya-finansovogo-krizisa-1123199984.html
https://crimea.ria.ru/20220317/bankovskie-karty-krymchan-zaschischeny-ot-sanktsiy-i-otklyucheniy-1122690377.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, совет эксперта, рнкб (пао)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Уровень финансовой грамотности крымчан значительно вырос за последние годы. Большинство клиентов ведущего банка Крыма знают и неукоснительно выполняют основные правила финансовой безопасности. Но мошенники не сидят сложа руки, а придумывают новые способы выманивания денег.
Не так давно наиболее популярными были мошеннические схемы с телефонными звонками, сейчас подавляющее число преступлений в этой сфере связано с онлайн-платежами, использованием сайтов-двойников и использованием личных данных граждан. При этом очень важно уделить внимание психологическому аспекту, так как преступники стараются играть на страхах, чувствах и желаниях людей, предупреждают специалисты в сфере финансовой грамотности.
Игра на добром сердце
Этот вид преступлений основан на честности жертвы и ее нежелании стать причиной неудобства других, объясняют специалисты.
Как правило, на телефон поступает звонок и некий взволнованный голос сообщает, что "случайно ошибся одной цифрой в номере, и перевел вам определенную сумму". Звонящий очень переживает, так эти деньги срочно нужны ребенку/мама/папе (нужное подчеркнуть). И просит вернуть деньги или отправить на номер, который действительно отличается от номера жертвы всего одной цифрой.
Стоит отметить, что, как правило, сумма не значительная – от одной до трех тысяч рублей. Многие люди не раздумывая выполняют просьбу звонящего. А спустя время выясняют, что никакого перевода не получали. Итог – потерянные деньги и настроение.
Как не попасться на уловку: попросите звонящего самостоятельно отменить транзакцию в личном кабинете или через службу поддержки банка. Все. На просьбы, уговоры и угрозы реагировать нельзя. Даже если платеж действительно пришел – удостовериться в получении средств и списать их должен именно банк.
Грандиозные скидки и сайты-двойники
В этом случае мошенники играют на чувстве исключительности человека или его желании сэкономить.
Приобрести нужную качественную вещь с большой скидкой, а то и за половину реальной стоимости – это ли не мечта? И вот, представьте, в один прекрасный день в фоновой рекламе появляется красочный баннер: "Финальная распродажа", "Супер скидки", "Обвал цен" или что-то в этом духе. При переходе по ссылке обнаруживается брендовая обувь или сумки, любимые духи или такие нужные гаджеты по действительно очень привлекательной цене.
Специалисты в сфере финансовой безопасности обращают внимание, что цель создателей таких сайтов заставить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этой цели указывается, что в наличии осталось всего несколько единиц товара или же скидки могут "закрыться" всего через пару часов. Не торопитесь платить – внимательно изучите сайт.
Современные мошенники стали делать достаточно качественные онлайн-магазины, отмечают специалисты. Многие даже указывают название фирмы продавца, его регистрационные данные, адрес и телефон. Но! Все эти данные легко проверить через обычный интернет-поисковик.
"Введите в поисковую строку ИНН и ОРГН предприятия и проверьте, совпадают ли появившиеся данные с указанными на сайте продавца. Системы СБИС или List.org предоставят почти полную информации о юридическом лице или предпринимателе. Вплоть до номера телефона. Не поленитесь позвонить и уточнить, имеет ли данная фирма какое-то отношение к сайту с грандиозными скидками", – рекомендуют сотрудники ведущего банка Крыма.
Как правило, еще на первом этапе проверки выясняется, что никакой распродажи в действительности не существует. А сайт – ловушка для доверчивых граждан.
Еще один распространенный вариант такого обмана – сайты-клоны известных магазинов. Здесь важно напомнить, что даже если вы получили письмо или рекламное смс со ссылкой от якобы знакомого продавца – не переходите по предложенной ссылке. Воспользуйтесь установленным на смартфоне приложением или браузером. Возможно, вы останетесь без обновки, но уж точно не отдадите деньги мошенникам.
Личные данные и зачем их беречь
Всем известно, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам банковские карты и секретный код от них. С такой же точно серьезностью необходимо отнестись к личным данным: запрещено публиковать фотографии паспорта, ИНН, СНИЛС, банковских карт или передавать их данные третьим лицам через месенджеры и электронную почту.
Пренебрежение этими правилами может не только стоить всех накоплений, но и сделать человека должником микрокредитных организаций. Так как мошенники могут использовать личные данные для оформления кредитов, предупреждают сотрудники безопасности ведущего банка региона.
В остальном же оплачивать покупки и услуги онлайн безопасно и удобно. Необходимо только внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Приятных покупок!