https://crimea.ria.ru/20241126/gotovil-vzryvchatku-dlya-teraktov-v-khersonskoy-oblasti-osudili-rossiyanina-1142132061.html

Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина

Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина

Херсонский областной суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина РФ 1987 года рождения, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T09:41

2024-11-26T09:41

2024-11-26T09:42

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

приговор

главное управление разведки украины (гур)

теракт

антитеррор

украина

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина РФ 1987 года рождения, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.При задержании сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли у подозреваемого три самодельных взрывных устройства, пластид общим весом семь килограммов, электродетонаторы военно-инженерного назначения и радиоэлектронные сборки для изготовления пяти самодельных взрывных устройств.Уголовные дела были возбуждены по статьям за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами и за хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств.Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, также он должен заплатить штраф в размере 350 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из ГерманииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии

херсонская область

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, главное управление разведки украины (гур), теракт, антитеррор, украина, закон и право