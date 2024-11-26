https://crimea.ria.ru/20241126/gotovil-vzryvchatku-dlya-teraktov-v-khersonskoy-oblasti-osudili-rossiyanina-1142132061.html
Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина
Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина
Херсонский областной суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина РФ 1987 года рождения, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T09:41
2024-11-26T09:41
2024-11-26T09:42
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
приговор
главное управление разведки украины (гур)
теракт
антитеррор
украина
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина РФ 1987 года рождения, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.При задержании сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли у подозреваемого три самодельных взрывных устройства, пластид общим весом семь килограммов, электродетонаторы военно-инженерного назначения и радиоэлектронные сборки для изготовления пяти самодельных взрывных устройств.Уголовные дела были возбуждены по статьям за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами и за хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств.Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, также он должен заплатить штраф в размере 350 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из ГерманииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
херсонская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, главное управление разведки украины (гур), теракт, антитеррор, украина, закон и право
Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина
Жителя Херсонской области осудили за подготовку терактов и сотрудничество с ГУР Украины
09:41 26.11.2024 (обновлено: 09:42 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина РФ 1987 года рождения, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.
"Установлено, что в июле 2022 года житель Херсонской области был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины и по их заданию перевез взрывные устройства и взрывчатые вещества с целью их дальнейшего использования для совершения диверсионно-террористических актов на территории региона", - говорится в сообщении.
При задержании сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли у подозреваемого три самодельных взрывных устройства, пластид общим весом семь килограммов, электродетонаторы военно-инженерного назначения и радиоэлектронные сборки для изготовления пяти самодельных взрывных устройств.
Уголовные дела были возбуждены по статьям за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами и за хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, также он должен заплатить штраф в размере 350 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.
Ранее жительницу Мелитополя осудили на 14 лет лишения свободы
за госизмену. Она передавала кураторам из ГУР Украины данные о передвижении российских войск. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в прокуратуре Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: