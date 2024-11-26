https://crimea.ria.ru/20241126/v-ssha-baydena-zapodozrili-v-gosizmene-1142130445.html

В США Байдена заподозрили в госизмене

В США Байдена заподозрили в госизмене - РИА Новости Крым, 26.11.2024

В США Байдена заподозрили в госизмене

Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T08:19

2024-11-26T08:19

2024-11-26T08:19

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

в мире

ядерное оружие

безопасность

украина

политика

дональд трамп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.Это заявление она сделала в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который с иронией высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома как очередном шаге в череде поставок все более смертоносного оружия Киеву.Кроме того, по информации газеты New York Times, ряд чиновников США и Европы предложили вариант передачи Украине ядерного оружия для возможной гарантии ее безопасности.Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковКремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружиюПутин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, ядерное оружие, безопасность, украина, политика, дональд трамп, новости