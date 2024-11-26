Рейтинг@Mail.ru
В США Байдена заподозрили в госизмене - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241126/v-ssha-baydena-zapodozrili-v-gosizmene-1142130445.html
В США Байдена заподозрили в госизмене
В США Байдена заподозрили в госизмене - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В США Байдена заподозрили в госизмене
Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T08:19
2024-11-26T08:19
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
в мире
ядерное оружие
безопасность
украина
политика
дональд трамп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123962747_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_e497e8118a64b00516dcf623d2eb9728.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.Это заявление она сделала в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который с иронией высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома как очередном шаге в череде поставок все более смертоносного оружия Киеву.Кроме того, по информации газеты New York Times, ряд чиновников США и Европы предложили вариант передачи Украине ядерного оружия для возможной гарантии ее безопасности.Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковКремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружиюПутин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123962747_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_74157404e4f65819d8516231c34569cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, ядерное оружие, безопасность, украина, политика, дональд трамп, новости
В США Байдена заподозрили в госизмене

Байдена заподозрили в госизмене после заявления о возможной передаче ядерного оружия Киеву

08:19 26.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкП/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.
Это заявление она сделала в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который с иронией высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома как очередном шаге в череде поставок все более смертоносного оружия Киеву.
Кроме того, по информации газеты New York Times, ряд чиновников США и Европы предложили вариант передачи Украине ядерного оружия для возможной гарантии ее безопасности.
"Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены. Эта беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы: идет ли речь о помощи Украине или речь идет о чем-то большем?"— написала Марджори Тэйлор-Грин.
Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков
Кремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружию
Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)В миреЯдерное оружиеБезопасностьУкраинаПолитикаДональд ТрампНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин
10:13Горящий "перевертыш" во дворе Краснодара повредил четыре машины
09:41Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина
09:29В Крыму выпал снег: что происходит на дорогах и перевалах
09:00Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
08:39Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения
08:33В Севастополе легковушка "обняла" столб – пострадала девушка
08:19В США Байдена заподозрили в госизмене
08:08Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
07:44В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
07:37На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
07:18Два беспилотника уничтожены над Крымом
07:10В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей
06:51Дети участников СВО на каникулах смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте
06:28Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания
06:0724 беспилотника сбиты над Ростовской областью
00:01Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 ноября
23:11Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа
22:52Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса
Лента новостейМолния