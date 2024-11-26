https://crimea.ria.ru/20241126/sevastopolskie-morpekhi-unichtozhili-pozitsiyu-vsu-v-kurskom-prigraniche-1142131164.html
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T09:00
2024-11-26T09:00
2024-11-26T09:00
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ.Заместитель командира батальона с позывным "Буйвол" на месте рассказал, что бились за эту позицию в лесопосадке почти три недели."Они (ВСУ – ред.) контролировали подъезды, дорогу, выезды. Мы в темное время суток, воспользовавшись непогодой, подобрались к ним, начали штурмовые действия. Для них это было неожиданностью. И в кратчайшие сроки нам удалось захватить данную посадку", - рассказал замкомандира батальона.Накануне Минобороны РФ сообщило, что В Курской области за сутки уничтожены более 200 боевиков ВСУ, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьВ Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехотыКак артиллеристы из Крыма приближают победу – видео
https://crimea.ria.ru/20240906/otmechennaya-putinym-810-ya-brigada-chf-kto-oni-i-kakie-zadachi-vypolnyayut-1140183054.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, морская пехота чф, вооруженные силы россии
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
Морпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье