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Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T09:00
2024-11-26T09:00
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости
морская пехота чф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ.Заместитель командира батальона с позывным "Буйвол" на месте рассказал, что бились за эту позицию в лесопосадке почти три недели."Они (ВСУ – ред.) контролировали подъезды, дорогу, выезды. Мы в темное время суток, воспользовавшись непогодой, подобрались к ним, начали штурмовые действия. Для них это было неожиданностью. И в кратчайшие сроки нам удалось захватить данную посадку", - рассказал замкомандира батальона.Накануне Минобороны РФ сообщило, что В Курской области за сутки уничтожены более 200 боевиков ВСУ, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьВ Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехотыКак артиллеристы из Крыма приближают победу – видео
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, морская пехота чф, вооруженные силы россии
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье

Морпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье

09:00 26.11.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФМорпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Скриншот
Морпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Скриншот
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отбили долговременные укрепления ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Заместитель командира батальона с позывным "Буйвол" на месте рассказал, что бились за эту позицию в лесопосадке почти три недели.
"Они (ВСУ – ред.) контролировали подъезды, дорогу, выезды. Мы в темное время суток, воспользовавшись непогодой, подобрались к ним, начали штурмовые действия. Для них это было неожиданностью. И в кратчайшие сроки нам удалось захватить данную посадку", - рассказал замкомандира батальона.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что В Курской области за сутки уничтожены более 200 боевиков ВСУ, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства.
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