https://crimea.ria.ru/20241126/posty-i-voennaya-tekhnika-na-dorogakh-v-sevastopole-prokhodyat-ucheniya-1142130808.html

Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения

Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения

Во вторник, 26 ноября, в Севастополе проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в городской антитеррористической комиссии. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T08:39

2024-11-26T08:39

2024-11-26T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник, 26 ноября, в Севастополе проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в городской антитеррористической комиссии.Отмечается, что на территории Гагаринского района в ходе учений будут отработаны взаимодействие силовых структур и исполнительных органов при реагировании на террористические угрозы, проверена готовность участников антитеррористической группировки региона к пресечению терактов и ликвидации их последствий.Жителей и гостей Севастополя просят соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей органов власти и экстренных служб, а также пользоваться информацией из официальных источников.С 17 сентября в Крыму стартовали масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.29 ноября в поселке Никита в Большой Ялте также пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения, сообщала накануне глава администрации Янина Павленко. Сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации – возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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