Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения
В Севастополе 26 ноября в рамках антитеррористических учений на дорогах выставят посты
08:39 26.11.2024 (обновлено: 08:44 26.11.2024)
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник, 26 ноября, в Севастополе проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в городской антитеррористической комиссии.
Отмечается, что на территории Гагаринского района в ходе учений будут отработаны взаимодействие силовых структур и исполнительных органов при реагировании на террористические угрозы, проверена готовность участников антитеррористической группировки региона к пресечению терактов и ликвидации их последствий.
"В районе бухт Казачья и Камышовая установлены временные посты дорожно-патрульной службы, будет осуществляться передвижение специальной и военной техники. Фото и видеосъемка проводимых мероприятий и специальной техники категорически запрещены!" - сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
Жителей и гостей Севастополя просят соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей органов власти и экстренных служб, а также пользоваться информацией из официальных источников.
С 17 сентября в Крыму стартовали масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.
29 ноября в поселке Никита в Большой Ялте также пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения, сообщала накануне глава администрации Янина Павленко. Сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации – возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники.
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.
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