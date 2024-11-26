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На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции - РИА Новости Крым, 26.11.2024
На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
На базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T07:37
2024-11-26T07:37
херсонская область
владимир сальдо
новости
рыболовство
инбюм
азовское море
черное море
рыба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам встречи с руководством Института биологии южных морей РАН, где обсуждались вопросы развития отрасли.Помимо вылова рыбы запланированы мощности по выращиванию рыбы и моллюсков на аквафермах и в открытом море, уточнил губернатор.По словам Сальдо, открытие рыбного кластера в регионе позволит создать рабочие места и обеспечит предпосылки для развития смежных отраслей. Кроме того, рыбный кластер станет одним из локомотивов развития экономики в области, уверен глава региона.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, крымским рыболовецким компаниям выделено около 44 миллионов рублей господдержки. Это касается тех предприятий, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рыболовецкие хозяйства в регионе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотБольшая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она РоссииВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
херсонская область
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херсонская область, владимир сальдо, новости, рыболовство, инбюм, азовское море, черное море, рыба
На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции

Рыбный кластер мощностью до 300 тысяч тонн продукции в год создадут в Херсонской области

07:37 26.11.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазвитие рыбной отрасли в Херсонской области
Развитие рыбной отрасли в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам встречи с руководством Института биологии южных морей РАН, где обсуждались вопросы развития отрасли.

"Бизнес-план по развитию рыбохозяйственного комплекса Херсонской области (рыбного кластера) предполагает создание специального субъекта – Государственно-частного партнерства, годовая производственная мощность которого составит 300 тысяч тонн готовой продукции", – сообщил Сальдо.

Помимо вылова рыбы запланированы мощности по выращиванию рыбы и моллюсков на аквафермах и в открытом море, уточнил губернатор.
По словам Сальдо, открытие рыбного кластера в регионе позволит создать рабочие места и обеспечит предпосылки для развития смежных отраслей. Кроме того, рыбный кластер станет одним из локомотивов развития экономики в области, уверен глава региона.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, крымским рыболовецким компаниям выделено около 44 миллионов рублей господдержки. Это касается тех предприятий, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рыболовецкие хозяйства в регионе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовостиРыболовствоИнБЮМАзовское мореЧерное мореРыба
 
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