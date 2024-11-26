На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
Рыбный кластер мощностью до 300 тысяч тонн продукции в год создадут в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазвитие рыбной отрасли в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам встречи с руководством Института биологии южных морей РАН, где обсуждались вопросы развития отрасли.
"Бизнес-план по развитию рыбохозяйственного комплекса Херсонской области (рыбного кластера) предполагает создание специального субъекта – Государственно-частного партнерства, годовая производственная мощность которого составит 300 тысяч тонн готовой продукции", – сообщил Сальдо.
Помимо вылова рыбы запланированы мощности по выращиванию рыбы и моллюсков на аквафермах и в открытом море, уточнил губернатор.
По словам Сальдо, открытие рыбного кластера в регионе позволит создать рабочие места и обеспечит предпосылки для развития смежных отраслей. Кроме того, рыбный кластер станет одним из локомотивов развития экономики в области, уверен глава региона.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, крымским рыболовецким компаниям выделено около 44 миллионов рублей господдержки. Это касается тех предприятий, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рыболовецкие хозяйства в регионе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: