https://crimea.ria.ru/20241126/na-khersonschine-sozdadut-rybnyy-klaster-moschnostyu-300-tysyach-tonn-produktsii-1142126645.html

На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции

На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции - РИА Новости Крым, 26.11.2024

На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции

На базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T07:37

2024-11-26T07:37

2024-11-26T07:37

херсонская область

владимир сальдо

новости

рыболовство

инбюм

азовское море

черное море

рыба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142125436_78:96:1205:730_1920x0_80_0_0_15b742dde27f4119c1a3639c8b1fc20c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам встречи с руководством Института биологии южных морей РАН, где обсуждались вопросы развития отрасли.Помимо вылова рыбы запланированы мощности по выращиванию рыбы и моллюсков на аквафермах и в открытом море, уточнил губернатор.По словам Сальдо, открытие рыбного кластера в регионе позволит создать рабочие места и обеспечит предпосылки для развития смежных отраслей. Кроме того, рыбный кластер станет одним из локомотивов развития экономики в области, уверен глава региона.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, крымским рыболовецким компаниям выделено около 44 миллионов рублей господдержки. Это касается тех предприятий, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рыболовецкие хозяйства в регионе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотБольшая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она РоссииВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств

херсонская область

азовское море

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, рыболовство, инбюм, азовское море, черное море, рыба