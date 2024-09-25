https://crimea.ria.ru/20240925/rybolovetskie-khozyaystva-kryma-poluchat-44-milliona-rubley-1140600475.html

Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей

Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей

Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T11:17

2024-09-25T11:17

2024-09-25T11:17

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рыбный промысел в крыму

рыболовство

сергей аксенов

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азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Благодаря финансированию предприятия смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. При этом компании должны сохранить не менее 80 процентов сотрудников.Как сообщает пресс-служба правительства России, в общей сложности хозяйства, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях, получат 234,1 млн рублей на частичное покрытие расходов.На субсидии смогут рассчитывать рыболовецкие организации и рыбоводных хозяйства, которые работают в ДНР, Крыму и Севастополе, на Кубани, а также в Запорожской и Херсонской областях.Работа идет в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".Раннее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 1 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции РосрыболовстваКак работает господдержка рыболовства в Крыму и Севастополе

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черное море

азовское море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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