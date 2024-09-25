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Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T11:17
2024-09-25T11:17
2024-09-25T11:17
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Благодаря финансированию предприятия смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. При этом компании должны сохранить не менее 80 процентов сотрудников.Как сообщает пресс-служба правительства России, в общей сложности хозяйства, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях, получат 234,1 млн рублей на частичное покрытие расходов.На субсидии смогут рассчитывать рыболовецкие организации и рыбоводных хозяйства, которые работают в ДНР, Крыму и Севастополе, на Кубани, а также в Запорожской и Херсонской областях.Работа идет в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".Раннее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 1 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции РосрыболовстваКак работает господдержка рыболовства в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, рыбный промысел в крыму, рыболовство, сергей аксенов, черное море, азовское море, правительство россии, субсидии, новости, новости крыма, михаил мишустин
Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 млн рублей на частичное покрытие расходов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина в 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса Республики Крым, ведущие промысел в акватории Азовского и (или) Черного морей, получат порядка 44 млн рублей на частичное покрытие своих операционных расходов", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Благодаря финансированию предприятия смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. При этом компании должны сохранить не менее 80 процентов сотрудников.
Как сообщает пресс-служба правительства России, в общей сложности хозяйства, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях, получат 234,1 млн рублей на частичное покрытие расходов.
На субсидии смогут рассчитывать рыболовецкие организации и рыбоводных хозяйства, которые работают в ДНР, Крыму и Севастополе, на Кубани, а также в Запорожской и Херсонской областях.
"Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года", - уточнили в пресс-службе.
Работа идет в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".
Раннее председатель правительства Михаил Мишустин заявил
, что государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 1 миллиарда рублей.
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