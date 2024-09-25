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Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T11:17
2024-09-25T11:17
крым
рыбный промысел в крыму
рыболовство
сергей аксенов
черное море
азовское море
правительство россии
субсидии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Благодаря финансированию предприятия смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. При этом компании должны сохранить не менее 80 процентов сотрудников.Как сообщает пресс-служба правительства России, в общей сложности хозяйства, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях, получат 234,1 млн рублей на частичное покрытие расходов.На субсидии смогут рассчитывать рыболовецкие организации и рыбоводных хозяйства, которые работают в ДНР, Крыму и Севастополе, на Кубани, а также в Запорожской и Херсонской областях.Работа идет в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".Раннее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 1 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции РосрыболовстваКак работает господдержка рыболовства в Крыму и Севастополе
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Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей

Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 млн рублей на частичное покрытие расходов

11:17 25.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРыбалка на мысе Тарханкут. Большой Атлеш
Рыбалка на мысе Тарханкут. Большой Атлеш - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Порядка 44 миллионов рублей получат крымские предприятия рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина в 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса Республики Крым, ведущие промысел в акватории Азовского и (или) Черного морей, получат порядка 44 млн рублей на частичное покрытие своих операционных расходов", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Благодаря финансированию предприятия смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. При этом компании должны сохранить не менее 80 процентов сотрудников.
Как сообщает пресс-служба правительства России, в общей сложности хозяйства, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях, получат 234,1 млн рублей на частичное покрытие расходов.
На субсидии смогут рассчитывать рыболовецкие организации и рыбоводных хозяйства, которые работают в ДНР, Крыму и Севастополе, на Кубани, а также в Запорожской и Херсонской областях.
"Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года", - уточнили в пресс-службе.
Работа идет в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".
Раннее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 1 миллиарда рублей.
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