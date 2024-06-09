https://crimea.ria.ru/20240609/gospodderzhka-rybolovstva-kak-vosprinyali-v-krymu-i-sevastopole-1137952772.html

Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе

Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе

Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T07:02

2024-06-09T07:02

2024-06-09T07:02

новости

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие 3 года около 1 миллиарда рублей. Поможет ли это предприятиям полуострова и в чем именно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб."Причины, которые загнали в это положение, связаны с проведением СВО. Мы провалились в промысле, в экономических показателях. Использовали все возможные резервы, чтобы сохранить коллективы. Но без этой помощи до конца года бы не дожили", - признается Валерий Сивочуб.Гость студии уточнил, что среди основных проблем, которые указывали представители отрасли при обосновании необходимости получения субсидии, проблемы со входом и выходом из портов. Связанно это с ограничениями Минобороны в случае предполагаемой опасности. Также в некоторых районах отмечаются перебои в работе средств навигации. По тем же причинам закрыты некоторые районы промысла. Также существует минная опасность.Председатель правительства Михаил Мишустин, сообщая о решении предоставить субсидию рыболовецким предприятиям, уточнил, что размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года."Основные предприятия нашей отрасли Крыма и Севастополя считают это справедливой цифрой. Хотелось бы, конечно, больше. Это точно не полностью компенсирует наши убытки, начиная с весны 2022 года. Но это позволит нам выровнять ситуацию", - говорит Валерий Сивочуб.Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма поясняет, что первая субсидия, полученная в этом году, поможет выровнять ситуацию, в следующем году – стабилизировать."В любом случае нужно трудиться. Если мы ничего не наловим, не реализуем, не сохраним коллективы, никакая субсидия нам не поможет", - заявляет Сивочуб.В своем заявлении Михаил Мишустин отметил, что для получения субсидии компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.По словам гостя студии, это требование абсолютно понятное. Но выполнить его будет непросто. Сейчас с кадрами в рыбной промышленности на всей территории России очень тяжело. На Далнем Востоке делают более интересные предложения. Но у крымских предприятий выхода нет."Субсидия идет на погашение расходов на оплату труда, отчисления в социальные фонды. Безусловно сохраним это 80 процентов коллектива. Если мы в этом году не наловим, то субсидия в 2025 году будет меньше. Очень все зависит от сегодняшней оперативной обстановки", - заключил Валерий Сивочуб.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, севастополь