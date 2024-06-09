Рейтинг@Mail.ru
Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240609/gospodderzhka-rybolovstva-kak-vosprinyali-v-krymu-i-sevastopole-1137952772.html
Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе
Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе
Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T07:02
2024-06-09T07:02
новости
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/36583/59/365835954_0:161:2986:1841_1920x0_80_0_0_0d8d06bfec53be1eb341facb8aefe250.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие 3 года около 1 миллиарда рублей. Поможет ли это предприятиям полуострова и в чем именно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб."Причины, которые загнали в это положение, связаны с проведением СВО. Мы провалились в промысле, в экономических показателях. Использовали все возможные резервы, чтобы сохранить коллективы. Но без этой помощи до конца года бы не дожили", - признается Валерий Сивочуб.Гость студии уточнил, что среди основных проблем, которые указывали представители отрасли при обосновании необходимости получения субсидии, проблемы со входом и выходом из портов. Связанно это с ограничениями Минобороны в случае предполагаемой опасности. Также в некоторых районах отмечаются перебои в работе средств навигации. По тем же причинам закрыты некоторые районы промысла. Также существует минная опасность.Председатель правительства Михаил Мишустин, сообщая о решении предоставить субсидию рыболовецким предприятиям, уточнил, что размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года."Основные предприятия нашей отрасли Крыма и Севастополя считают это справедливой цифрой. Хотелось бы, конечно, больше. Это точно не полностью компенсирует наши убытки, начиная с весны 2022 года. Но это позволит нам выровнять ситуацию", - говорит Валерий Сивочуб.Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма поясняет, что первая субсидия, полученная в этом году, поможет выровнять ситуацию, в следующем году – стабилизировать."В любом случае нужно трудиться. Если мы ничего не наловим, не реализуем, не сохраним коллективы, никакая субсидия нам не поможет", - заявляет Сивочуб.В своем заявлении Михаил Мишустин отметил, что для получения субсидии компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.По словам гостя студии, это требование абсолютно понятное. Но выполнить его будет непросто. Сейчас с кадрами в рыбной промышленности на всей территории России очень тяжело. На Далнем Востоке делают более интересные предложения. Но у крымских предприятий выхода нет."Субсидия идет на погашение расходов на оплату труда, отчисления в социальные фонды. Безусловно сохраним это 80 процентов коллектива. Если мы в этом году не наловим, то субсидия в 2025 году будет меньше. Очень все зависит от сегодняшней оперативной обстановки", - заключил Валерий Сивочуб.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/36583/59/365835954_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_8f67051f77d77148aa9c77128ffc48fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, севастополь
Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе оценили предоставление господдержки рыболовным предприятиям

07:02 09.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кривошеев / Перейти в фотобанкРыболовство
Рыболовство - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Сергей Кривошеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие 3 года около 1 миллиарда рублей. Поможет ли это предприятиям полуострова и в чем именно, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.
"Причины, которые загнали в это положение, связаны с проведением СВО. Мы провалились в промысле, в экономических показателях. Использовали все возможные резервы, чтобы сохранить коллективы. Но без этой помощи до конца года бы не дожили", - признается Валерий Сивочуб.
Гость студии уточнил, что среди основных проблем, которые указывали представители отрасли при обосновании необходимости получения субсидии, проблемы со входом и выходом из портов. Связанно это с ограничениями Минобороны в случае предполагаемой опасности. Также в некоторых районах отмечаются перебои в работе средств навигации. По тем же причинам закрыты некоторые районы промысла. Также существует минная опасность.
Председатель правительства Михаил Мишустин, сообщая о решении предоставить субсидию рыболовецким предприятиям, уточнил, что размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года.
"Основные предприятия нашей отрасли Крыма и Севастополя считают это справедливой цифрой. Хотелось бы, конечно, больше. Это точно не полностью компенсирует наши убытки, начиная с весны 2022 года. Но это позволит нам выровнять ситуацию", - говорит Валерий Сивочуб.
Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма поясняет, что первая субсидия, полученная в этом году, поможет выровнять ситуацию, в следующем году – стабилизировать.
"В любом случае нужно трудиться. Если мы ничего не наловим, не реализуем, не сохраним коллективы, никакая субсидия нам не поможет", - заявляет Сивочуб.
В своем заявлении Михаил Мишустин отметил, что для получения субсидии компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.
По словам гостя студии, это требование абсолютно понятное. Но выполнить его будет непросто. Сейчас с кадрами в рыбной промышленности на всей территории России очень тяжело. На Далнем Востоке делают более интересные предложения. Но у крымских предприятий выхода нет.
"Субсидия идет на погашение расходов на оплату труда, отчисления в социальные фонды. Безусловно сохраним это 80 процентов коллектива. Если мы в этом году не наловим, то субсидия в 2025 году будет меньше. Очень все зависит от сегодняшней оперативной обстановки", - заключил Валерий Сивочуб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
 
НовостиКрымСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:04Новая железная дорога из Ростова в Крым важна для региона - Голубев
07:45На ПМЭФ предложено создать экспертно-аналитический центр при БРИКС
07:02Господдержка рыболовства: как восприняли в Крыму и Севастополе
00:01+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 9 июня
23:16В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области
22:53Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США
22:49У берегов Крыма спасена прогулочная лодка с пассажирами
22:17Что происходит с Telegram
21:59Главное за день: 8 июня
21:03В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ
20:45Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае
20:19Агонам на Боспоре быть! - фестиваль античного искусства открылся в Керчи
20:15В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум
19:46Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС
19:16Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
18:45Угроза ударов по России и дрон "Лягушка" в зоне СВО - топ новостей недели
18:31Актер Юрий Васильев: я влюбился в Крым
18:0510 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером
17:41В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине
Лента новостейМолния