https://crimea.ria.ru/20240209/vylov-ryby-v-azovo-chernomorskom-basseyne-s-nachala-goda-vyros-na-29-1134805813.html

Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%

Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%

В Азово-Черноморском бассейне с начала года увеличился вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T08:17

2024-02-09T08:17

2024-02-09T08:22

азовское море

черное море

новости

новости крыма

рыболовство

росрыболовство

рыба

азово-черноморский бассейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/36/69/366900_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_fe9763caf88fbccbf19e0f7ca4756755.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском бассейне с начала года увеличился вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.По информации Росрыболовства, с начала года вырос общероссийский вылов: добыто уже более полумиллиона тонн рыбы."К 6 февраля, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыто 516,6 тыс. тонн – на 14% больше, чем в прошлом году на эту же дату", – уточняют в агентстве.В конце прошлого года заведующий лабораторией водных биологических ресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владислав Шляхов рассказывал РИА Новости Крым об изменениях в численности популяций рыб в Азово-Черноморском бассейне.По его словам, выросла численность азовских популяций пиленгаса, камбалы-калкана, барабули и кефали. Увеличился вылов сельди.При этом в Азовском море из-за роста солености и ухудшения кормовой базы стало значительно меньше бычков, тюльки, тарани и судака. В Черном море сократились популяции холодолюбивых рыб – шпрота, мерланга, акулы катран.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологииКрымские рыболовецкие компании получат материальную помощь

азовское море

черное море

азово-черноморский бассейн

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, черное море, новости, новости крыма, рыболовство, росрыболовство, рыба, азово-черноморский бассейн