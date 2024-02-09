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Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
В Азово-Черноморском бассейне с начала года увеличился вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском бассейне с начала года увеличился вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.По информации Росрыболовства, с начала года вырос общероссийский вылов: добыто уже более полумиллиона тонн рыбы."К 6 февраля, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыто 516,6 тыс. тонн – на 14% больше, чем в прошлом году на эту же дату", – уточняют в агентстве.В конце прошлого года заведующий лабораторией водных биологических ресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владислав Шляхов рассказывал РИА Новости Крым об изменениях в численности популяций рыб в Азово-Черноморском бассейне.По его словам, выросла численность азовских популяций пиленгаса, камбалы-калкана, барабули и кефали. Увеличился вылов сельди.При этом в Азовском море из-за роста солености и ухудшения кормовой базы стало значительно меньше бычков, тюльки, тарани и судака. В Черном море сократились популяции холодолюбивых рыб – шпрота, мерланга, акулы катран.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологииКрымские рыболовецкие компании получат материальную помощь
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азовское море, черное море, новости, новости крыма, рыболовство, росрыболовство, рыба, азово-черноморский бассейн
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
В Азово-Черноморском бассейне с начала года выловили 6,2 тыс тонн рыбы
08:17 09.02.2024 (обновлено: 08:22 09.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском бассейне с начала года увеличился вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.
"В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 6,2 тыс. тонн – на 29% выше уровня 2023 года. Хорошо идет промысел хамсы: прирост оставил 33% – добыто более 6 тыс. тонн", – говорится в сообщении на официальной странице агентства в социальной сети Вконтакте.
По информации Росрыболовства, с начала года вырос общероссийский вылов: добыто уже более полумиллиона тонн рыбы.
"К 6 февраля, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыто 516,6 тыс. тонн – на 14% больше, чем в прошлом году на эту же дату", – уточняют в агентстве.
В конце прошлого года заведующий лабораторией водных биологических ресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владислав Шляхов рассказывал РИА Новости Крым
об изменениях в численности популяций рыб
в Азово-Черноморском бассейне.
По его словам, выросла численность азовских популяций пиленгаса, камбалы-калкана, барабули и кефали. Увеличился вылов сельди.
При этом в Азовском море из-за роста солености и ухудшения кормовой базы стало значительно меньше бычков, тюльки, тарани и судака. В Черном море сократились популяции холодолюбивых рыб – шпрота, мерланга, акулы катран.
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