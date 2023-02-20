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Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии
Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии
В Черноморском районе Крыма за несколько месяцев вырастили 30 тонн товарной рыбы ценных пород. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T16:44
2023-02-20T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма за несколько месяцев вырастили 30 тонн товарной рыбы ценных пород. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.По его словам, рыбное хозяйство в Черноморском районе Крыма – это базовая станция и головное звено в цепочке производства товарной форели в плавающих садках в Черном море. Кроме того, здесь, применяя уникальную технологию так называемого замкнутого водоснабжения, выращивают мальков кефали, камбалы-калкан, форели и стальноголового лосося.Читайте также на РИА Новости КрымЗакроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандалаВоду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертРыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли
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Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии

На западе Крыма за несколько месяцев вырастили 30 тонн товарной рыбы ценных пород

16:44 20.02.2023
 
© РИА Новости КрымФорель. Архивное фото
Форель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма за несколько месяцев вырастили 30 тонн товарной рыбы ценных пород. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.
"Предприятие является инновационным не только для Крыма, но и в целом для России. Его пиковая мощность рассчитана на 5000 тонн. Планируется выращивание товарной форели массой более 4 килограммов", - сообщил министр.
По его словам, рыбное хозяйство в Черноморском районе Крыма – это базовая станция и головное звено в цепочке производства товарной форели в плавающих садках в Черном море. Кроме того, здесь, применяя уникальную технологию так называемого замкнутого водоснабжения, выращивают мальков кефали, камбалы-калкан, форели и стальноголового лосося.
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