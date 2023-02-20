https://crimea.ria.ru/20230220/forel-po-4-kilogramma-v-krymu-rybu-rastyat-po-innovatsionnoy-tekhnologii-1127106034.html

Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии

Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии

В Черноморском районе Крыма за несколько месяцев вырастили 30 тонн товарной рыбы ценных пород. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T16:44

2023-02-20T16:44

2023-02-20T16:44

крым

новости

новости крыма

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

черноморский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127105495_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f6895124831a3ec0346bda9607d0db9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма за несколько месяцев вырастили 30 тонн товарной рыбы ценных пород. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.По его словам, рыбное хозяйство в Черноморском районе Крыма – это базовая станция и головное звено в цепочке производства товарной форели в плавающих садках в Черном море. Кроме того, здесь, применяя уникальную технологию так называемого замкнутого водоснабжения, выращивают мальков кефали, камбалы-калкан, форели и стальноголового лосося.Читайте также на РИА Новости КрымЗакроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандалаВоду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертРыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли

крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, черноморский район