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Рыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Рыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли
Рыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Рыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли
Минсельхоз планирует запустить мобильное приложение, благодаря которому любители рыбалки смогут оперативно узнавать на карте места, где разрешена ловля рыбу и... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T07:36
2023-01-16T07:36
общество
рыболовство
закон и право
новости
минсельхоз крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Минсельхоз планирует запустить мобильное приложение, благодаря которому любители рыбалки смогут оперативно узнавать на карте места, где разрешена ловля рыбу и какие снасти можно использовать. Об этом пишет "Парламентская газета".Сообщается, что приложение для рыболовов будет самостоятельным программным продуктом. Его планируется запустить с 1 февраля в качестве эксперимента сроком на один год.Помимо правомерности применения разных снастей и способов ловли рыбы, в приложении можно будет узнать о действующих запретах и ограничениях на спортивное и любительское рыболовство.С помощью приложения пользователь сможет оформлять путевки для рыбалки, а также оперативно сообщать правоохранителей о случаях браконьерства.Если эксперимент с приложением будет успешным, Минсельхоз намерен создать и торговую интернет-площадку, упростив задачи компаний, которые занимаются товарным рыбоводством.
https://crimea.ria.ru/20220916/vnezapno-ne-tolko-losos-kakaya-ryba-samaya-poleznaya-1124518377.html
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общество, рыболовство, закон и право, новости, минсельхоз крыма
Рыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли

Минсельхоз запустит мобильное приложение для рыбаков с разрешенными местами для ловли

07:36 16.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПричал на ЮБК
Причал на ЮБК - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Минсельхоз планирует запустить мобильное приложение, благодаря которому любители рыбалки смогут оперативно узнавать на карте места, где разрешена ловля рыбу и какие снасти можно использовать. Об этом пишет "Парламентская газета".
Сообщается, что приложение для рыболовов будет самостоятельным программным продуктом. Его планируется запустить с 1 февраля в качестве эксперимента сроком на один год.
Помимо правомерности применения разных снастей и способов ловли рыбы, в приложении можно будет узнать о действующих запретах и ограничениях на спортивное и любительское рыболовство.
С помощью приложения пользователь сможет оформлять путевки для рыбалки, а также оперативно сообщать правоохранителей о случаях браконьерства.
Если эксперимент с приложением будет успешным, Минсельхоз намерен создать и торговую интернет-площадку, упростив задачи компаний, которые занимаются товарным рыбоводством.
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