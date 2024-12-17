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Два ребенка пострадали в массовом ДТП в Севастополе

Два ребенка пострадали в массовом ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Два ребенка пострадали в массовом ДТП в Севастополе

Два ребенка получили травмы при столкновении четырех машин в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Два ребенка получили травмы при столкновении четырех машин в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.Массовая авария произошла вечером во вторник на проспекте Героев Сталинграда. Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля Mercedes, не выбрав правильную дистанцию, столкнулся с движущимся впереди автомобилем Subaru. После удара японская иномарка столкнулась с ехавшим впереди автомобилем Škoda, а тот, в свою очередь, "догнал" Hyundai.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Ранее во вторник сообщалось, что в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и большегруза. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Raw 4 при перестроении столкнулся с грузовиком МАН, который двигался в попутном направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погиблиСемь человек погибли в ДТП в КрымуКак работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия

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