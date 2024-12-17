https://crimea.ria.ru/20241217/kak-rabotaet-skoraya-pomosch-v-krymu-chto-s-brigadami-i-vremenem-pribytiya-1142655017.html

Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия

Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия

Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%, число бригад в праздничные дни увеличивается за счет работников, которые берут дополнительные... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T07:22

2024-12-17T07:22

2024-12-17T07:23

радио "спутник в крыму"

скорая помощь

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49741/23/497412321_0:483:2697:2000_1920x0_80_0_0_86004b8d403a3f7f7d3b35f2637764be.jpg

Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20% Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20% audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%, число бригад в праздничные дни увеличивается за счет работников, которые берут дополнительные смены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Александр Мидикари.По словам специалиста, в скорой помощи Крыма, как и во всех сферах медицины в республике и в России в целом, сегодня отмечается дефицит сотрудников.В праздники, когда нагрузка на скорую помощь существенно возрастает, потенциальный ресурс в условиях кадрового дефицита формируется из имеющихся штатных работников, которые берут дополнительные смены, добавил он."Наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь, они очень активные. Те, кто работают, берут дополнительные смены, и за счет этого мы в праздничные дни увеличиваем количество бригад", – сказал директор центра."С распростертыми объятиями", по словам Мидикари, в скорой медицинской помощи Крыма ждут врачей, фельдшеров, медсестер и водителей.Помимо кадровых проблем, у сотрудников скорой остается еще одна, уже не связанная с работой службы, – доступ к пациентам, сказал врач."К сожалению, сохраняются частные дворы с трудным доступом, то есть это шлагбаумы, где нет возможности подъехать ближе к подъезду. Бригаде приходится преодолевать и 200, и 300, и 500 метров пешком, с аппаратурой. Люди должны быть сознательными и понимать, что если они закрывают частную территорию и вызывают скорую, то это необходимо продумать. Проблем не возникнет, если вы позаботитесь о том, чтобы был доступ", – сказал Мидикари.Он напомнил, что вызовы скорой помощи делятся на экстренные и неотложные. В первом случае время доезда бригады до пациента, согласно приказу Минздрава России, составляет до 20 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиковБудьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечкеКак остановить развитие ангины в сезон ОРВИ

https://crimea.ria.ru/20241216/pik-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-v-krymu-na-novyy-god--prognoz-vracha-1142654315.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скорая помощь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав рф