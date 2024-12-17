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Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия
Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия
Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%, число бригад в праздничные дни увеличивается за счет работников, которые берут дополнительные... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T07:22
2024-12-17T07:22
2024-12-17T07:23
радио "спутник в крыму"
скорая помощь
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав рф
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Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%
Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%, число бригад в праздничные дни увеличивается за счет работников, которые берут дополнительные смены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Александр Мидикари.По словам специалиста, в скорой помощи Крыма, как и во всех сферах медицины в республике и в России в целом, сегодня отмечается дефицит сотрудников.В праздники, когда нагрузка на скорую помощь существенно возрастает, потенциальный ресурс в условиях кадрового дефицита формируется из имеющихся штатных работников, которые берут дополнительные смены, добавил он."Наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь, они очень активные. Те, кто работают, берут дополнительные смены, и за счет этого мы в праздничные дни увеличиваем количество бригад", – сказал директор центра."С распростертыми объятиями", по словам Мидикари, в скорой медицинской помощи Крыма ждут врачей, фельдшеров, медсестер и водителей.Помимо кадровых проблем, у сотрудников скорой остается еще одна, уже не связанная с работой службы, – доступ к пациентам, сказал врач."К сожалению, сохраняются частные дворы с трудным доступом, то есть это шлагбаумы, где нет возможности подъехать ближе к подъезду. Бригаде приходится преодолевать и 200, и 300, и 500 метров пешком, с аппаратурой. Люди должны быть сознательными и понимать, что если они закрывают частную территорию и вызывают скорую, то это необходимо продумать. Проблем не возникнет, если вы позаботитесь о том, чтобы был доступ", – сказал Мидикари.Он напомнил, что вызовы скорой помощи делятся на экстренные и неотложные. В первом случае время доезда бригады до пациента, согласно приказу Минздрава России, составляет до 20 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиковБудьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечкеКак остановить развитие ангины в сезон ОРВИ
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скорая помощь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%, число бригад в праздничные дни увеличивается за счет работников, которые берут дополнительные смены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Александр Мидикари.
По словам специалиста, в скорой помощи Крыма, как и во всех сферах медицины в республике и в России в целом, сегодня отмечается дефицит сотрудников.
"Хотелось бы, конечно, рассчитывать на то, чтобы хотя бы на 95% штат сотрудников был заполнен. Сегодня это порядка 80%", – сказал Мидикари.
В праздники, когда нагрузка на скорую помощь существенно возрастает, потенциальный ресурс в условиях кадрового дефицита формируется из имеющихся штатных работников, которые берут дополнительные смены, добавил он.
"Наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь, они очень активные. Те, кто работают, берут дополнительные смены, и за счет этого мы в праздничные дни увеличиваем количество бригад", – сказал директор центра.
"С распростертыми объятиями", по словам Мидикари, в скорой медицинской помощи Крыма ждут врачей, фельдшеров, медсестер и водителей.
"Примем людей, научим даже, и молодых специалистов ждем с нетерпением. Я сам начинал со студенческой скамьи работать на скорой помощи и считаю, что это структура, в которой ты получишь наиболее качественный опыт", – сказал врач.
Помимо кадровых проблем, у сотрудников скорой остается еще одна, уже не связанная с работой службы, – доступ к пациентам, сказал врач.
"К сожалению, сохраняются частные дворы с трудным доступом, то есть это шлагбаумы, где нет возможности подъехать ближе к подъезду. Бригаде приходится преодолевать и 200, и 300, и 500 метров пешком, с аппаратурой. Люди должны быть сознательными и понимать, что если они закрывают частную территорию и вызывают скорую, то это необходимо продумать. Проблем не возникнет, если вы позаботитесь о том, чтобы был доступ", – сказал Мидикари.
Он напомнил, что вызовы скорой помощи делятся на экстренные и неотложные. В первом случае время доезда бригады до пациента, согласно приказу Минздрава России, составляет до 20 минут.
"Экстренные – это ДТП, травмы, падения с высоты, роды. То есть это ситуации, которые требуют быстрого реагирования. Температуры, например, это вызовы, которые относятся к неотложным. Неотложные не регламентируются. В момент, когда бригады освободятся от экстренных, они будут уже (направляться на них – ред.)", – пояснил Мидикари.
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