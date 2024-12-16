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Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков
Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков
Крым дополнительно получит более 178 млн рублей на зарплату медиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T13:24
2024-12-16T13:24
2024-12-16T13:24
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здравоохранение в крыму и севастополе
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Крым дополнительно получит более 178 млн рублей на зарплату медиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Средства предоставляются из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования.Как сообщает пресс-служба правительства России, в 2025 году дополнительно планируется принять на работу в регионы более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч сотрудников среднего медперсонала. Всего регионы получат почти 10 млрд рублей на оплату их труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млнНа 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекцийКакие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, врач, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, правительство россии, сергей аксенов
Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков
Аксенов: Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков в 2025 году