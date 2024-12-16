https://crimea.ria.ru/20241216/krym-poluchit-dopolnitelno-178-mln-rubley-na-zarplatu-medikov-1142644277.html

Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков

Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков

Крым дополнительно получит более 178 млн рублей на зарплату медиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T13:24

2024-12-16T13:24

2024-12-16T13:24

крым

новости крыма

врач

медицина

здравоохранение в крыму и севастополе

правительство россии

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Крым дополнительно получит более 178 млн рублей на зарплату медиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Средства предоставляются из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования.Как сообщает пресс-служба правительства России, в 2025 году дополнительно планируется принять на работу в регионы более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч сотрудников среднего медперсонала. Всего регионы получат почти 10 млрд рублей на оплату их труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млнНа 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекцийКакие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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