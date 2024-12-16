В России будет создан новый род войск
Новый род войск будет создан в России в следующем году
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОператоры БПЛА самолетного типа "Молния-2" батальона спецминирования "Феникс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Новый род войск планируют создать в России в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – войска беспилотных систем. Завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", – заявил министр.
Кроме того, он обратил внимание на необходимость обеспечить строительство вооруженных сил в соответствии с угрозой безопасности.
"Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. И в этой связи уточнить численность вооруженных сил", – подчеркнул Белоусов.
Отметил глава военного ведомства и возросшую роль космических систем в обеспечении боевых действий. В связи с этим, по его словам, требуется создать новые технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.
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