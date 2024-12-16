https://crimea.ria.ru/20241216/v-rossii-budet-sozdan-novyy-rod-voysk-1142649395.html

В России будет создан новый род войск

В России будет создан новый род войск - РИА Новости Крым, 16.12.2024

В России будет создан новый род войск

Новый род войск планируют создать в России в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T15:28

2024-12-16T15:28

2024-12-16T15:28

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Новый род войск планируют создать в России в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Кроме того, он обратил внимание на необходимость обеспечить строительство вооруженных сил в соответствии с угрозой безопасности.Отметил глава военного ведомства и возросшую роль космических систем в обеспечении боевых действий. В связи с этим, по его словам, требуется создать новые технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – ПутинАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуВ России резко выросло производство FPV-дронов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии