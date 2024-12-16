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В России будет создан новый род войск - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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В России будет создан новый род войск
В России будет создан новый род войск - РИА Новости Крым, 16.12.2024
В России будет создан новый род войск
Новый род войск планируют создать в России в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T15:28
2024-12-16T15:28
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Новый род войск планируют создать в России в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Кроме того, он обратил внимание на необходимость обеспечить строительство вооруженных сил в соответствии с угрозой безопасности.Отметил глава военного ведомства и возросшую роль космических систем в обеспечении боевых действий. В связи с этим, по его словам, требуется создать новые технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – ПутинАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуВ России резко выросло производство FPV-дронов
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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии
В России будет создан новый род войск

Новый род войск будет создан в России в следующем году

15:28 16.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Новый род войск планируют создать в России в следующем году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – войска беспилотных систем. Завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", – заявил министр.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость обеспечить строительство вооруженных сил в соответствии с угрозой безопасности.
"Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. И в этой связи уточнить численность вооруженных сил", – подчеркнул Белоусов.
Отметил глава военного ведомства и возросшую роль космических систем в обеспечении боевых действий. В связи с этим, по его словам, требуется создать новые технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.
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