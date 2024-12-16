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Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году
Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году
В следующем году в Вооруженные силы России поступят стратегическая атомная подводная лодка "Князь Пожарский" и четыре ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:39
2024-12-16T14:39
андрей белоусов
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
стратегический ракетоносец ту-160м
коллегия минобороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В следующем году в Вооруженные силы России поступят стратегическая атомная подводная лодка "Князь Пожарский" и четыре ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов в понедельник на расширенном заседании коллегии МО.Также министр анонсировал продолжение работы над совершенствованием вооружений для ведения бесконтактных боевых действий. Он пояснил, что внедрение новых подходов к формированию государственной программы вооружений, в первую очередь совершенствование всех трех компонентов сил ядерного сдерживания, является ответом на ядерную угрозу со стороны США. Штаты, заметил Белоусов, обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов, создают новые ядерные боеголовки, продолжают наращивание боевых возможностей американской глобальной системы ПВО. В то же время страны НАТО параллельно переходят на новую систему боевой готовности и готовы всего за 180 суток нарастить у западных границ России 800-тысячную группировку войск.Серийный выпуск баллистических ракетных комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил ранее в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорийШтатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихАрмия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
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60
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РИА Новости Крым
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96
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андрей белоусов, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, стратегический ракетоносец ту-160м, коллегия минобороны рф
Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году

В ВС РФ поступят стратегическая атомная подлодка "Князь Пожарский" и четыре ракетоносца

14:39 16.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец".
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец.
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В следующем году в Вооруженные силы России поступят стратегическая атомная подводная лодка "Князь Пожарский" и четыре ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов в понедельник на расширенном заседании коллегии МО.
"В след году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения - ракетный комплекс "Ярс". Примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, обеспечим включение в состав Военно-морского флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский", - сказал министр.
Также министр анонсировал продолжение работы над совершенствованием вооружений для ведения бесконтактных боевых действий. Он пояснил, что внедрение новых подходов к формированию государственной программы вооружений, в первую очередь совершенствование всех трех компонентов сил ядерного сдерживания, является ответом на ядерную угрозу со стороны США.
Штаты, заметил Белоусов, обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов, создают новые ядерные боеголовки, продолжают наращивание боевых возможностей американской глобальной системы ПВО. В то же время страны НАТО параллельно переходят на новую систему боевой готовности и готовы всего за 180 суток нарастить у западных границ России 800-тысячную группировку войск.
Серийный выпуск баллистических ракетных комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил ранее в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин.
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Андрей БелоусовАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиСтратегический ракетоносец Ту-160МКоллегия Минобороны РФ
 
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