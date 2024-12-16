https://crimea.ria.ru/20241216/armiya-rf-poluchit-raketonostsy-tu-160m-i-atomnuyu-podlodku-v-novom-godu-1142647541.html

Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году

Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году

В следующем году в Вооруженные силы России поступят стратегическая атомная подводная лодка "Князь Пожарский" и четыре ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T14:39

2024-12-16T14:39

2024-12-16T14:39

андрей белоусов

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

стратегический ракетоносец ту-160м

коллегия минобороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В следующем году в Вооруженные силы России поступят стратегическая атомная подводная лодка "Князь Пожарский" и четыре ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов в понедельник на расширенном заседании коллегии МО.Также министр анонсировал продолжение работы над совершенствованием вооружений для ведения бесконтактных боевых действий. Он пояснил, что внедрение новых подходов к формированию государственной программы вооружений, в первую очередь совершенствование всех трех компонентов сил ядерного сдерживания, является ответом на ядерную угрозу со стороны США. Штаты, заметил Белоусов, обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов, создают новые ядерные боеголовки, продолжают наращивание боевых возможностей американской глобальной системы ПВО. В то же время страны НАТО параллельно переходят на новую систему боевой готовности и готовы всего за 180 суток нарастить у западных границ России 800-тысячную группировку войск.Серийный выпуск баллистических ракетных комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил ранее в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорийШтатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихАрмия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, стратегический ракетоносец ту-160м, коллегия минобороны рф