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Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T13:33
2024-12-16T13:38
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
коллегия минобороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.Президент поблагодарил солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были.Российский лидер добавил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВОНасколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, коллегия минобороны рф
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин

Путин: российские войска освободили 189 населенных пунктов в этом году в ходе СВО

13:33 16.12.2024 (обновлено: 13:38 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
"Российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов", - сказал глава государства.
Президент поблагодарил солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были.
Российский лидер добавил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флотКоллегия Минобороны РФ
 
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