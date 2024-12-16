https://crimea.ria.ru/20241216/armiya-rossii-osvobodila-189-naselennykh-punktov-v-etom-godu--putin-1142644583.html

Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин

Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T13:33

2024-12-16T13:33

2024-12-16T13:38

владимир путин (политик)

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армия и флот

коллегия минобороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.Президент поблагодарил солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были.Российский лидер добавил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВОНасколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, коллегия минобороны рф