https://crimea.ria.ru/20241216/armiya-rossii-osvobodila-189-naselennykh-punktov-v-etom-godu--putin-1142644583.html
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T13:33
2024-12-16T13:33
2024-12-16T13:38
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
коллегия минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142644651_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_a46e434bdf250e3091de7efc66f41c1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.Президент поблагодарил солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были.Российский лидер добавил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВОНасколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142644651_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_5c2bb55def174367ea84d1c0afee83d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, коллегия минобороны рф
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
Путин: российские войска освободили 189 населенных пунктов в этом году в ходе СВО
13:33 16.12.2024 (обновлено: 13:38 16.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
"Российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов", - сказал глава государства.
Президент поблагодарил солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были.
Российский лидер добавил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: