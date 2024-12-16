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Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий
Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий
Тысячи километров территорий освобождены российскими войсками в этом году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:15
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
андрей белоусов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Тысячи километров территорий освобождены российскими войсками в этом году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, Вооруженные силы РФ прочно владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров.Кроме того, он отметил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон Военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе."Противником утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы", - подчеркнул Белоусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, андрей белоусов, новости
Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий

Российские войска освободили 4,5 тысячи квадратных километров территорий - Белоусов

14:15 16.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Тысячи километров территорий освобождены российскими войсками в этом году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных км территорий, занятых противником. Неонацисты контролируют менее 1% территорий ЛНР и все еще 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей", - сообщил министр.
По его словам, Вооруженные силы РФ прочно владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров.
Кроме того, он отметил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон Военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе.
"Противником утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы", - подчеркнул Белоусов.
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Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
13:33
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьАндрей БелоусовНовости
 
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