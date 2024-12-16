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Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий

Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий

Тысячи километров территорий освобождены российскими войсками в этом году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T14:15

2024-12-16T14:15

2024-12-16T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Тысячи километров территорий освобождены российскими войсками в этом году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, Вооруженные силы РФ прочно владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров.Кроме того, он отметил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон Военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе."Противником утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы", - подчеркнул Белоусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241216/armiya-rossii-osvobodila-189-naselennykh-punktov-v-etom-godu--putin-1142644583.html

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луганская народная республика (лнр)

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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, андрей белоусов, новости