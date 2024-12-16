https://crimea.ria.ru/20241216/ministr-oborony-rf-nazval-ploschad-osvobozhdennykh-za-god-territoriy-1142646793.html
Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий
Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий
Тысячи километров территорий освобождены российскими войсками в этом году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:15
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
андрей белоусов
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142646671_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_49679e87e467f7111b267961d33658b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Тысячи километров территорий освобождены российскими войсками в этом году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, Вооруженные силы РФ прочно владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров.Кроме того, он отметил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон Военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе."Противником утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы", - подчеркнул Белоусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241216/armiya-rossii-osvobodila-189-naselennykh-punktov-v-etom-godu--putin-1142644583.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142646671_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_337e581e3c6041104a5f047939179c05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, андрей белоусов, новости
Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий
Российские войска освободили 4,5 тысячи квадратных километров территорий - Белоусов