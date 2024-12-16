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Более тысячи россиян в день идут на военную службу по контракту - Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Более тысячи россиян в день идут на военную службу по контракту - Путин
Более тысячи россиян в день идут на военную службу по контракту - Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Более тысячи россиян в день идут на военную службу по контракту - Путин
В России ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:07
2024-12-16T14:07
владимир путин (политик)
коллегия минобороны рф
служба по контракту
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В России ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на заседании коллегии Минобороны.Социальные гарантии военнослужащих и членов их семей должны постоянно укрепляться, подчеркнул Путин. При этом отметил, что за последние годы в этой сфере уже сделано многое."Только в текущем году обеспечены жильем свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищных субсидий военнослужащим планируется направить еще 113 млрд рублей", - анонсировал Путин.Также российский лидер отметил эффективность ипотечной системы. По его словам, за 20 лет ее работы жильем обеспечены свыше 202 тысяч военнослужащих. Приоритетом работы всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников спецоперации, поручил президент.Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих, также сообщал президент на заседании коллегии Минобороны в понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – ПутинУкраина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - БелоусовСерийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – Путин
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владимир путин (политик), коллегия минобороны рф, служба по контракту, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Более тысячи россиян в день идут на военную службу по контракту - Путин

Контракт с Минобороны ежедневно заключают в среднем тысяча россиян - Путин

14:07 16.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФБолее 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В России ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на заседании коллегии Минобороны.
"Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества. Приведу цифру: в этом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту", - сказал президент.
Социальные гарантии военнослужащих и членов их семей должны постоянно укрепляться, подчеркнул Путин. При этом отметил, что за последние годы в этой сфере уже сделано многое.
"Только в текущем году обеспечены жильем свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищных субсидий военнослужащим планируется направить еще 113 млрд рублей", - анонсировал Путин.
Также российский лидер отметил эффективность ипотечной системы. По его словам, за 20 лет ее работы жильем обеспечены свыше 202 тысяч военнослужащих. Приоритетом работы всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников спецоперации, поручил президент.
Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих, также сообщал президент на заседании коллегии Минобороны в понедельник.
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Владимир Путин (политик)Коллегия Минобороны РФСлужба по контрактуВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
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