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Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – Путин

Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – Путин

Серийный выпуск баллистических ракетных комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T13:50

2024-12-16T13:50

2024-12-16T13:55

ракетная система средней дальности "орешник"

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

оружие

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Серийный выпуск баллистических ракетных комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был завод "Южмаш", который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь России, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш""Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), министерство обороны рф, оружие, военно-промышленный комплекс (впк), новости, россия