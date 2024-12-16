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Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов
Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов
Потери вооруженных сил Украины за все время проведения специальной военной операции составили порядка одного миллиона военнослужащих, в том числе 560 тысяч – в... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T13:51
2024-12-16T14:01
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
андрей белоусов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за все время проведения специальной военной операции составили порядка одного миллиона военнослужащих, в том числе 560 тысяч – в этом году. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Белоусов уточнил, что только в Курской области киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих. Кроме того, в этом году в зоне спецоперации уничтожены свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч – иностранного производства. Министр также отметил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Он также подчеркнул, что российские войска владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50%, сообщил глава Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), андрей белоусов, новости, коллегия минобороны рф
Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов

Потери ВСУ за все время спецоперации составили около миллиона военнослужащих - Белоусов

13:51 16.12.2024 (обновлено: 14:01 16.12.2024)
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за все время проведения специальной военной операции составили порядка одного миллиона военнослужащих, в том числе 560 тысяч – в этом году. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а всего потери составили почти один миллион человек за все время СВО", - сказал руководитель ведомства на заседании коллегии Минобороны РФ.
Белоусов уточнил, что только в Курской области киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих.
Кроме того, в этом году в зоне спецоперации уничтожены свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч – иностранного производства.
Министр также отметил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе.
"Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. С этим, в частности, связаны энергичные усилия киевского режима по затаскиванию в буквальном смысле слова западных производителей на территории Украины, пока, правда, без существенного результата", - указал Белоусов.
Он также подчеркнул, что российские войска владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50%, сообщил глава Минобороны РФ.
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Кремль - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
8 декабря, 14:50
Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
 
Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Андрей БелоусовНовостиКоллегия Минобороны РФ
 
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