Рейтинг@Mail.ru
Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241216/shtatnaya-chislennost-rossiyskoy-armii-dostigla-15-mln-voennosluzhaschikh-1142645083.html
Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих
Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих
Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путина на заседании коллегии Минобороны. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T13:48
2024-12-16T13:48
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
коллегия минобороны рф
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139566080_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb9fcd0ced8799fb598684b238aa40b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путина на заседании коллегии Минобороны.Он также подчеркнул, что переоснащение армии и флота на современные образцы вооружений идет ускоренными темпами. В частности, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95 процентов. При этом уточнены базовые принцип применения ЯО.Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служитьПутин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктринуАрмия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139566080_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_2b7b6cc6c937fa297973feee4178d633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, коллегия минобороны рф, россия, новости
Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих

Путин: штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих

13:48 16.12.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ Курскую область направлены дополнительные военные силы
В Курскую область направлены дополнительные военные силы
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путина на заседании коллегии Минобороны.
"Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава Вооруженных сил, наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений, штатная численность повышена до 1,5 млн военнослужащих", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что переоснащение армии и флота на современные образцы вооружений идет ускоренными темпами. В частности, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95 процентов. При этом уточнены базовые принцип применения ЯО.
"Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто нас не обвинял, что мы бряцаем ядерным оружием: это политика ядерного сдерживания", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в сентябре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служить
Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину
Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
 
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотКоллегия Минобороны РФРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера
15:10Путин назвал размер расходов на оборону России
14:59Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
14:46На инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочего
14:39Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году
14:29Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема
14:23Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектов
14:15Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий
14:07Более тысячи россиян в день идут на военную службу по контракту - Путин
13:51Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов
13:50Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – Путин
13:48Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих
13:33Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
13:32ЕС утвердил новый пакет санкций против России
13:24Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков
13:11Обыски и допросы: в СК рассказали о расследовании крушения танкеров
12:59Новости СВО: российские бойцы продавливают оборону противника
12:44Штормовой ветер накроет Крым
12:31Российские военные освободили Елизаветовку в ДНР
12:25В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы
Лента новостейМолния