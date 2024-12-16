Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих
Путин: штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ Курскую область направлены дополнительные военные силы
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путина на заседании коллегии Минобороны.
"Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава Вооруженных сил, наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений, штатная численность повышена до 1,5 млн военнослужащих", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что переоснащение армии и флота на современные образцы вооружений идет ускоренными темпами. В частности, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95 процентов. При этом уточнены базовые принцип применения ЯО.
"Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто нас не обвинял, что мы бряцаем ядерным оружием: это политика ядерного сдерживания", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в сентябре.
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