https://crimea.ria.ru/20241216/shtatnaya-chislennost-rossiyskoy-armii-dostigla-15-mln-voennosluzhaschikh-1142645083.html

Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих

Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих

Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путина на заседании коллегии Минобороны. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T13:48

2024-12-16T13:48

2024-12-16T13:48

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

армия и флот

коллегия минобороны рф

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путина на заседании коллегии Минобороны.Он также подчеркнул, что переоснащение армии и флота на современные образцы вооружений идет ускоренными темпами. В частности, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95 процентов. При этом уточнены базовые принцип применения ЯО.Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служитьПутин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктринуАрмия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, коллегия минобороны рф, россия, новости