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Суточные потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Суточные потери ВСУ в Курской области
Суточные потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Суточные потери ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России уничтожили в Курской области еще 540 боевиков ВСУ за сутки, сказано в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T15:39
2024-12-16T15:39
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
потери всу
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили в Курской области еще 540 боевиков ВСУ за сутки, сказано в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1276 боевых бронированных машин, 1145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиковРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской областиНовости СВО: российские бойцы продавливают оборону противника
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, потери всу , россия
Суточные потери ВСУ в Курской области

В Курской области за сутки уничтожены еще 540 украинских боевиков

15:39 16.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили в Курской области еще 540 боевиков ВСУ за сутки, сказано в сводке Минобороны России в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей", – сообщает российское оборонное ведомство.

Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1276 боевых бронированных машин, 1145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции и другую технику и вооружения.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФПотери ВСУРоссия
 
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