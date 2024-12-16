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9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе

9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.12.2024

9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе

Мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T17:02

2024-12-16T17:02

2024-12-16T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.По данным ведомства, информация о возгорании в квартире по улице Ефремова поступила в 11:54.Также сотрудники МЧС ликвидировали пожар на кухне на улице Гоголя."По улице Гоголя без пострадавших, пожар там повлекла неосторожность при приготовлении пищи", – добавили в ведомстве.Уточняется, что в обоих случаях пламя охватило пять квадратных метров, спасателям удалось потушить эти возгорания за полчаса.Накануне в селе Изюмовка Кировского района на пожаре пострадали мать и полуторогодовалый малыш. Женщина плеснула в топящуюся печь легковоспламеняющуюся жидкость, в результате чего ребенок получил ожоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ночью горел частный домЧеловек погиб на пожаре в частном доме в СимферополеНа пожаре в Крыму погибли два человека

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, происшествия, мчс севастополя, пожар