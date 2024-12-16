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9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе
9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.12.2024
9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе
Мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T17:02
2024-12-16T17:02
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.По данным ведомства, информация о возгорании в квартире по улице Ефремова поступила в 11:54.Также сотрудники МЧС ликвидировали пожар на кухне на улице Гоголя."По улице Гоголя без пострадавших, пожар там повлекла неосторожность при приготовлении пищи", – добавили в ведомстве.Уточняется, что в обоих случаях пламя охватило пять квадратных метров, спасателям удалось потушить эти возгорания за полчаса.Накануне в селе Изюмовка Кировского района на пожаре пострадали мать и полуторогодовалый малыш. Женщина плеснула в топящуюся печь легковоспламеняющуюся жидкость, в результате чего ребенок получил ожоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ночью горел частный домЧеловек погиб на пожаре в частном доме в СимферополеНа пожаре в Крыму погибли два человека
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, происшествия, мчс севастополя, пожар
9-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе

В Севастополе 9-летний мальчик отравился дымом на пожаре в жилом доме

17:02 16.12.2024
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.
По данным ведомства, информация о возгорании в квартире по улице Ефремова поступила в 11:54.

"Из квартиры по улице Ефремова огнеборцы спасли маму и ребенка, мальчик 9-ти лет госпитализирован с отравлением продуктами горения", – говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС ликвидировали пожар на кухне на улице Гоголя.
"По улице Гоголя без пострадавших, пожар там повлекла неосторожность при приготовлении пищи", – добавили в ведомстве.
Уточняется, что в обоих случаях пламя охватило пять квадратных метров, спасателям удалось потушить эти возгорания за полчаса.
Накануне в селе Изюмовка Кировского района на пожаре пострадали мать и полуторогодовалый малыш. Женщина плеснула в топящуюся печь легковоспламеняющуюся жидкость, в результате чего ребенок получил ожоги.
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