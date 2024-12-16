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Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров
Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров
Ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T17:38
2024-12-16T19:28
сергей аксенов
керченский пролив
экология
новости крыма
новости
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, на данный момент ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки. Также проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий.Руководитель региона добавил, что власти Крыма находятся в постоянном контакте с федеральными органами власти и руководством Краснодарского края. Рабочая группа правительства РФ разработает "дорожную карту" для координации последующих шагов.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, керченский пролив, экология, новости крыма, новости, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров

Загрязнений у берегов Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе не обнаружено

17:38 16.12.2024 (обновлено: 19:28 16.12.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ситуация полностью контролируется профильными федеральными министерствами и службами. Предпринимается комплекс необходимых мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено", – написал Аксенов в своем Telegram-канале по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧП.
По словам главы республики, на данный момент ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки. Также проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий.
Руководитель региона добавил, что власти Крыма находятся в постоянном контакте с федеральными органами власти и руководством Краснодарского края. Рабочая группа правительства РФ разработает "дорожную карту" для координации последующих шагов.
"Уверен, что сбоев в работе задействованных республиканских ведомств и служб не будет. В случае необходимости готовы оказать всестороннюю помощь коллегам из Краснодарского края", – заключил Аксенов.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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Сергей АксеновКерченский проливЭкологияНовости КрымаНовостиКраснодарский крайТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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