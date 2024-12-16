Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров
Загрязнений у берегов Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе не обнаружено
17:38 16.12.2024 (обновлено: 19:28 16.12.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ситуация полностью контролируется профильными федеральными министерствами и службами. Предпринимается комплекс необходимых мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено", – написал Аксенов в своем Telegram-канале по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧП.
По словам главы республики, на данный момент ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки. Также проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий.
Руководитель региона добавил, что власти Крыма находятся в постоянном контакте с федеральными органами власти и руководством Краснодарского края. Рабочая группа правительства РФ разработает "дорожную карту" для координации последующих шагов.
"Уверен, что сбоев в работе задействованных республиканских ведомств и служб не будет. В случае необходимости готовы оказать всестороннюю помощь коллегам из Краснодарского края", – заключил Аксенов.
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