https://crimea.ria.ru/20241216/kakova-situatsiya-s-zagryazneniem-morya-posle-krusheniya-tankerov-s-mazutom-1142653617.html

Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров

Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров

Ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T17:38

2024-12-16T17:38

2024-12-16T19:28

сергей аксенов

керченский пролив

экология

новости крыма

новости

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142653394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_954451c9350e523fac7a7b50f4b2dad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств, загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, на данный момент ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки. Также проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий.Руководитель региона добавил, что власти Крыма находятся в постоянном контакте с федеральными органами власти и руководством Краснодарского края. Рабочая группа правительства РФ разработает "дорожную карту" для координации последующих шагов.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керченский пролив

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, керченский пролив, экология, новости крыма, новости, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе