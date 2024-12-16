https://crimea.ria.ru/20241216/ne-stavkoy-edinoy-putin-zayavil-o-planakh-dobitsya-ekonomicheskogo-rosta-1142656498.html

Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста

Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста

В следующем году Россия хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения. Об этом в понедельник на встрече с... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T19:07

2024-12-16T19:07

2024-12-16T19:07

владимир путин (политик)

россия

мнения

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142379227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ab30a0b5ddb48259e9d2e3e4063b117.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В следующем году Россия хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения. Об этом в понедельник на встрече с представителями деловых кругов заявил президент РФ Владимир Путин.Также глава государства заявил, что Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим стоят успехи всей страны.Правительство РФ на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, подчеркнул российский лидер.И поздравил представителей крупных российских компаний с результатами работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241204/vvp-rossii-uvelichilsya-na-41-protsenta-1142372265.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, мнения, новости, экономика