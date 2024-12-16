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Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста
Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста
В следующем году Россия хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения. Об этом в понедельник на встрече с... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T19:07
2024-12-16T19:07
владимир путин (политик)
россия
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новости
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В следующем году Россия хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения. Об этом в понедельник на встрече с представителями деловых кругов заявил президент РФ Владимир Путин.Также глава государства заявил, что Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим стоят успехи всей страны.Правительство РФ на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, подчеркнул российский лидер.И поздравил представителей крупных российских компаний с результатами работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, мнения, новости, экономика
Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста

Путин заявил о планах добиться экономического роста в следующем году

19:07 16.12.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В следующем году Россия хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения. Об этом в понедельник на встрече с представителями деловых кругов заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что нас ждет и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году – это такого сбалансированного экономического роста, это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", – сказал Путин.

Также глава государства заявил, что Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим стоят успехи всей страны.
Правительство РФ на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, подчеркнул российский лидер.
И поздравил представителей крупных российских компаний с результатами работы.
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