https://crimea.ria.ru/20241216/putin-vruchil-gosnagrady-medalistam-paralimpiady-v-parizhe-1142654597.html

Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже

Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Паралимпиады в Париже. Как сообщает... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T18:18

2024-12-16T18:18

2024-12-16T18:18

владимир путин (политик)

новости

паралимпийский спорт

награды

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Паралимпиады в Париже. Как сообщает пресс-служба Кремля, торжественная церемония прошла понедельник в Большом Кремлевском дворце.Все золотые медалисты получили госнаграды за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх в городе Париже.До этого в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев в соответствии с октябрьским указом президента России Владимира Путина также наградили медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней 22 серебряных и бронзовых медалиста. Орденов Дружбы удостоены завоевавшие серебро пловчиха Наталия Буткова и легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина.XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований в Париже 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. В итоге россияне взяли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в ПарижИз Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлеткиДвум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, паралимпийский спорт, награды, кремль