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Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже
Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Паралимпиады в Париже. Как сообщает... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T18:18
2024-12-16T18:18
владимир путин (политик)
новости
паралимпийский спорт
награды
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Паралимпиады в Париже. Как сообщает пресс-служба Кремля, торжественная церемония прошла понедельник в Большом Кремлевском дворце.Все золотые медалисты получили госнаграды за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх в городе Париже.До этого в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев в соответствии с октябрьским указом президента России Владимира Путина также наградили медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней 22 серебряных и бронзовых медалиста. Орденов Дружбы удостоены завоевавшие серебро пловчиха Наталия Буткова и легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина.XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований в Париже 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. В итоге россияне взяли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в ПарижИз Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлеткиДвум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, паралимпийский спорт, награды, кремль
Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже

В Кремле вручили госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже

18:18 16.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВручение госнаград российским паралимпийцам
Вручение госнаград российским паралимпийцам - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Паралимпиады в Париже. Как сообщает пресс-служба Кремля, торжественная церемония прошла понедельник в Большом Кремлевском дворце.

"Вы уникальные люди. Герои и в спорте, и в жизни. Ваши судьбы и путь к спортивным триумфам, присущие вам оптимизм и упорство – зримое доказательство торжества силы воли, характера", – сказал президент, обращаясь к паралимпийцам.

Все золотые медалисты получили госнаграды за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх в городе Париже.
До этого в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев в соответствии с октябрьским указом президента России Владимира Путина также наградили медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней 22 серебряных и бронзовых медалиста. Орденов Дружбы удостоены завоевавшие серебро пловчиха Наталия Буткова и легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина.
XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований в Париже 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. В итоге россияне взяли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
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Владимир Путин (политик)НовостиПаралимпийский спортНаградыКремль
 
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