https://crimea.ria.ru/20240829/v-krymu-otsenili-nedopusk-paralimpiytsev-na-igry-v-parizhe-1139965537.html

Двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция

Двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция

Спортсмену из Севастополя, мастеру спорта России международного класса, многократному призеру чемпионатов мира, обладателю ордена Дружбы народов, паралимпийцу... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T11:17

2024-08-29T11:17

2024-08-29T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Спортсмену из Севастополя, мастеру спорта России международного класса, многократному призеру чемпионатов мира, обладателю ордена Дружбы народов, паралимпийцу Андрею Граничке отказано во французской визе для участия в Паралимпийских играх 2024 в Париже. Пловец поделился своим отношением к этому факту с корреспондентом РИА Новости Крым.В российском паспорте Андрея, в графе "место рождения" отмечается: "Город Севастополь". Этого стало достаточно, чтобы отказать титулованному спортсмену во французской визе для участия в Паралимпийских играх.По той же причине не сможет быть во Франции на соревнованиях и теннисистка из Симферополя, заслуженный мастер спорта России Виктория Сафонова, завоевавшая для России квоту на участие в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже."Я 1997 года рождения, и у меня записано в паспорте "Севастополь. Украина". То есть конкретно у нас с Викторией такая ситуация возникла из-за того, что регистрация крымская. Возможно, как-то этому способствуют соседи наши (из Украины – ред.)", – сказал спортсмен.Андрей уверен, что "это политическая история", которой воспользовались на Западе, чтобы устранить конкурентов из России.При этом он высказал уверенность, что новости о недопуске крымских спортсменов на международные соревнования во Франции, хоть и не приятны, спортсмены из Крыма и Севастополя "это переживут". Сам Андрей сейчас активно готовится к ближайшим серьезнейшим спортивным испытаниям, в том числе к Чемпионату мира в 2025 году."Ближайшие соревнования – Кубок России. В следующем году Чемпионат России и, будем надеяться, что все будет хорошо с Чемпионатом мира, который тоже пройдет в следующем году. Пока еще не знаю где, но будем в любом случае готовиться. Будем работать дальше и стараться показывать высокие результаты", – резюмировал пловец.Андрея тренируют старший тренер Ирана Мащенко и ее супруг, директор Центра адаптивного спорта "Инваспорт", заслуженный тренер России Евгений Мащенко.По мнению Евгения Владиславовича, то, как повели себя на Западе со спортсменами из Крыма, не требует комментариев людей от спорта, "потому что это все чисто политика".Андрей Граничка – севастополец, мастер спорта России международного класса, многократный призер чемпионатов мира, обладатель мирового рекорда по скорости плавания брассом на дистанции 100 метров, серебряный призер XVI Паралимпийских летних игр в Токио. 13 сентября 2021 года в Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручил Андрею Граничке орден Дружбы народов. Плаванием он занимается с 12 лет. В апреле текущего года паралимпиец взял четыре медали на чемпионате Европы. В мае 2023 года Андрею Граничке было присвоено звание "Почетный гражданин Севастополя".Виктория Сафонова – воспитанница спортивной школы №3 города Симферополя, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Паралимпийских игр 2020 года, бронзовый призер параолимпийских игр 2012 года. В мае 2024 года по итогам международного паралимпийского квалификационного турнира по настольному теннису, который прошел в Тайланде при участии 300 спортсменов из 54 стран, Виктория завоевала первое место и вместе с ним – право участия в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже.В Париже открылись Паралимпийские игры-2024. Российские спортсмены будут бороться за медали в 156 видах программы, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди российских участников – 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр, 50 заслуженных мастеров спорта России.Россияне выступят в соревнованиях под нейтральным флагом.Читайте также на РИА Новости Крым:85 российских паралимпийцев допустили к Играм в ПарижеФранцузский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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