https://crimea.ria.ru/20240811/frantsuzskiy-styd-chem-zapomnitsya-olimpiada-2024-1139486388.html

Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024

Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024 - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024

РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T11:09

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2024-08-11T11:09

олимпийские игры-2024

париж

франция

спорт

в мире

мнения

общество

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Самые позорные, скандальные и грязные во всех смыслах – так окрестили летние Олимпийские игры, церемония закрытия которых пройдет сегодня в столице Франции. Буквально с первого дня Игры и атмосфера вокруг них вызывали приступы лютого кринжа у адекватной части человечества и в целом держали планку неадекватности на всем протяжении соревнований. В России многие любители спорта, глядя на происходящее в столице европейских революций, сошлись в едином мнении: "слава богу, что наших там нет". Словом, по сравнению с этим "праздником спорта" недавнее одиозное "Евровидение" кажется просто новогодним утренником в начальной школе. Но не обошлось и без позитивных моментов.Чем запомнилась нынешняя Олимпиада – в подборке РИА Новости Крым.Закрытие человечества на открытии ОлимпиадыЕсли составить хит-парад позоров нынешних Игр, коих было немало, первую строчку определенно займет церемония открытия, а именно пародия на "Тайную вечерю". Организаторы мероприятия перед его началом не слукавили, обещая, что зрители этого шоу "увидят то, чего еще никогда не видели". Спорить здесь действительно сложно, другой вопрос – как все это теперь "развидеть"?Разыгранная дрэг-квинами (артистами мужского пола, перевоплотившимися в женщин) сцена из знаменитой фрески Леонардо да Винчи, импровизированный показ мод с участием разнообразных представителей ЛГБТ-сообщества*, выкрашенный в голубой почти обнаженный певец, изображающий греческого бога Диониса, ария королевы Марии-Антуанетты с собственной отрубленной головой в руках… Увиденное повергло в шок не только консервативно настроенную часть мирового сообщества, а и всех адекватных людей, независимо от вероисповедания.Это фрик-шоу комментировали многие официальные лица, журналисты, политики, религиозные и культурные деятели и в России, и во многих других странах мира, и в самой Франции, иногда не стесняясь в выражениях. Одну из самых емких оценок дал создатель файлообменника Mega Ким Дотком: "Церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества".Да, предпринимались робкие попытки оправдать авторов, мол, они имели в виду вовсе не "Тайную вечерю", а картину голландского художника Яна ван Бейлерта "Пир богов", сюжет которой предваряет Троянскую войну. Мол, посыл церемонии состоял в том, что "лучше выяснять отношения на стадионах, а не на поле боя". В общем, оправдания в духе "вы не понимаете, это другое". Вот только попытки эти были уж очень робкими и походили больше на известную манипуляцию с совой и глобусом. А люди во всем мире увидели именно пародию на "Тайную вечерю". И авторы сего перфоманса не могли этого не понимать, а значит делали все осознанно. Да и в целом Олимпийские игры – это в первую очередь спорт и атлетизм. А они никак не ассоциируются с той же дамой плюс-сайз в центре стола, находящейся, мягко говоря, в далеко не спортивной форме, и переодетыми в женщин мужчинами.На этом фоне перевернутый олимпийский флаг и оговорка комментатора, перепутавшего Южную Корею с Северной и спровоцировавшего тем самым международный скандал, представляются невинными шалостями.Эстафетная кишечная палочкаКупание в Сене запрещено с 1923 года. Спустя век власти Парижа решили сделать исключение для спортсменов-олимпийцев. Несмотря на потраченные почти полтора миллиарда евро на очистку реки, героическо-курьезный заплыв мэра столицы перед Олимпиадой и заверения президента Эммануэля Макрона о том, что в Сене теперь можно плавать, соревнования по мужскому триатлону отложили на день из-за высокого содержания кишечной палочки в воде. Только и это помогло слабо.Свое мнение по поводу чистоты воды в Сене наглядно выразил канадский триатлонист Тайлер Миславчук, которого на финише вырвало целых 10 раз. Мнение, надо сказать, конкретное и недвусмысленное. Как пелось в одном шлягере 90-х, "и уже не надо лишних слов". Фотографии эти еще долго будут гулять по Сети, олицетворяя облик парижской Олимпиады.Триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина, которую также тошнило после заплыва в Сене, рассказала, что ей пришлось пропить курс антимикробного препарата для улучшения самочувствия. А бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой, вследствие чего сборная Бельгии по триатлону решила отказаться от участия в смешанной эстафете. Двум триатлонистам из Швейцарии тоже пришлось отказаться от продолжения соревнований из-за желудочной инфекции.Учитывая кругленькую сумму, потраченную на очистку Сены, выражение "спустить деньги в унитаз" приобрело для французских налогоплательщиков не фигуральный, а буквальный смысл. В конце концов, бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен откровенно призналась: что во время заплыва увидела, как под мостами "плавает такое, о чем лучше не думать". И слова отца бронзового призера среди мужчин Лео Бержера Эрве Бержера о том, что его сын "плавал в худших местах, чем это", - утешение в такой ситуации слабоватое.А была ли девочка?Один из самых громких скандалов Олимпиады произошел на женском боксерском турнире. Бой между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой (или алжирцем?) Иман Хелиф закончился уже на 46-й секунде первого раунда. Получив несколько мощнейших ударов, итальянская спортсменка попросту отказалась продолжать бой, горько разрыдавшись. После поединка 25-летняя спортсменка объявила об уходе из бокса.И упрекать Карини в бесхарактерности нет причин, ведь противостояла ей не совсем женщина. Вскоре после окончания поединка выяснилось, что Международная ассоциация бокса дисквалифицировала Хелиф еще в прошлом году после проваленного теста на гендерное соответствие. Он выявил у Иман наличие XY (мужской) хромосомы и повышенный уровень тестостерона.Вице-президент Всемирной боксерской ассоциации (WBO) Иштван Ковач подтвердил: проблема не в уровне тестостерона, который можно скорректировать, а в том, что что результаты гендерного теста Хелиф соответствуют мужским с биологической точки зрения.О преимуществах таких спортсменов перед женщинами, даже если они самые слабые среди обычных мужчин-атлетов, говорить не стоит. Похожая история произошла с тайваньской боксершей Линь Юйтин. Спортсменка также провалила гендерный тест на чемпионате мира-2023, но к Олимпиаде ее допустили. Как и следовало ожидать, Юйтин, как и Халиф, без труда победила своих соперниц-женщин. Само собой, обе они вышли в финал Игр, и, разумеется, взяли золото, разбив своих соперниц.Олимпийские чиновники, родные боксерш и некоторые коллеги по цеху пытаются их всячески оправдать. В прессу даже попало свидетельство о рождении Халиф, где значится, что она девочка. Но, как говорится в одном старом анекдоте, "бьют не по паспорту, а по морде". Даже если у некоторых биологических женщин тестостерона больше, чем у иного мужчины, можно ли им в таком случаем выступать на женских соревнованиях? Большой вопрос, на который в МОК, судя по всему, искать ответ не намерены.Парад крыс, бомжей и воровНе будет преувеличением сказать, что над Играми издевался буквально весь мир, клепая сотни едких мемов и делясь ими в Сети. Одними из главных героев шуток стали крысы – давнее бедствие Парижа. Мэрия приказала тщательно убрать с улиц все остатки пищи, которые могли бы выманить крыс, закрыть выходы из канализационных труб, установить ловушки и разбросать отраву. Но, как оказалось, парижских грызунов так просто не взять. После сильного дождя полчища "друзей Рататуя" хлынули на улицы французской столицы, присоединившись к зрителям шоу-открытия. Некоторые из них, по словам очевидцев, были размером с кошку.Власти Парижа спасовали не только перед крысами и бомжами, но и местными преступниками, которым удалось неплохо поживиться за счет зазевавшихся спортсменов. Например, у сборной Индонезии по бадминтону украли из машины сумку с миллиардом рупий (около 62 тысяч долларов), предназначенных для команды, а также кредитными картами и паспортами спортсменов.Австралийская команда по велоспорту решила прогуляться городу, припарковав свой микроавтобус на улице. Сразу видно, ребята в Париже впервые. Вернувшись, спортсмены обнаружили выбитые стекла и разбросанные неподалеку вещи, которые грабителям не пригодились. Ценные элементы экипировки, само собой, исчезли без следа. А во время тренировки сборной Аргентины по футболу у нападающего Тьяго Альманды из шкафчика украли драгоценности и часы на 50 тысяч евро. Но вдесятеро большей суммы – полмиллиона евро – лишился легенда бразильского футбола, экс-тренер московского ЦСКА Зико. В его портфеле, "экспроприированном" неизвестным с заднего сиденья такси, были часы Rolex, бриллиантовое колье и наличные."Батя на расслабоне"Откровенного треша на парижской Олимпиаде, конечно, хватало, но не обошлось и без позитива. Однозначно покорил зрителей всего мира 51-летний турок Юсуф Дикеч, завоевавший серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. Обычные, не специальные стрелковые очки, расслабленная поза, футболка и обычные штаны-"треники", рука в кармане, беруши в ушах вместо специальных наушников… И глаз, как многие стрелки, Юсуф не прищуривает. Пользователи метко окрестили этот образ "батя на расслабоне". Будто обычный человек шел мимо и решил поучаствовать "ради прикола". Или "батя", который встал с дивана и говорит: "эй, молодежь, смотрите, как надо". По количеству мемов Дикеч уверенно оставил позади всех персонажей этих Игр.Некоторые пользователи даже предположили в шутку, что Юсуф на самом деле киллер-профессионал, а золото он не выиграл специально, чтобы не привлекать к себе внимания. Больше всего в мемах турка сравнивали и с героями из фильмов про шпионов, киллеров или гангстеров: "бондиана", "Леон", "Криминальное чтиво", "Терминатор-2".Вместо послесловияЦеремония закрытия Олимпиады пройдет сегодня на стадионе Stade de France. Чем снова "удивят" организаторы, нам еще предстоит оценить, но можно с уверенностью сказать, что без шокирующих деталей точно не обойдется. По словам министра спорта Франции, во время этого представления зрителям покажут "футуристический мир, в котором Игры исчезли". Весьма характерно и показательно. Только вот, к сожалению, этот мир, где Олимпиада в нашем привычном понимании как праздник спорта, искусства и во всех смыслах здоровья исчезла, уже наступил. Это уже не футуризм, а реальность. Впору вложить в уста соотечественников основателя олимпийского движения де Кубертена и вообще всех чиновников МОК перефразированный мем, гуляющий не один год на просторах Рунета: "Прости нас, Пьер, мы все потеряли".*движение признано экстремистским и запрещено в России

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олимпийские игры-2024, париж, франция, спорт, в мире, мнения, общество