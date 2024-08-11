https://crimea.ria.ru/20240811/frantsuzskiy-styd-chem-zapomnitsya-olimpiada-2024-1139486388.html
Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024
Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024 - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024
РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T11:09
2024-08-11T11:09
2024-08-11T11:09
олимпийские игры-2024
париж
франция
спорт
в мире
мнения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139488826_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_50c14474eec496a024e989be5f53927a.jpg
Самые позорные, скандальные и грязные во всех смыслах – так окрестили летние Олимпийские игры, церемония закрытия которых пройдет сегодня в столице Франции. Буквально с первого дня Игры и атмосфера вокруг них вызывали приступы лютого кринжа у адекватной части человечества и в целом держали планку неадекватности на всем протяжении соревнований. В России многие любители спорта, глядя на происходящее в столице европейских революций, сошлись в едином мнении: "слава богу, что наших там нет". Словом, по сравнению с этим "праздником спорта" недавнее одиозное "Евровидение" кажется просто новогодним утренником в начальной школе. Но не обошлось и без позитивных моментов.Чем запомнилась нынешняя Олимпиада – в подборке РИА Новости Крым.Закрытие человечества на открытии ОлимпиадыЕсли составить хит-парад позоров нынешних Игр, коих было немало, первую строчку определенно займет церемония открытия, а именно пародия на "Тайную вечерю". Организаторы мероприятия перед его началом не слукавили, обещая, что зрители этого шоу "увидят то, чего еще никогда не видели". Спорить здесь действительно сложно, другой вопрос – как все это теперь "развидеть"?Разыгранная дрэг-квинами (артистами мужского пола, перевоплотившимися в женщин) сцена из знаменитой фрески Леонардо да Винчи, импровизированный показ мод с участием разнообразных представителей ЛГБТ-сообщества*, выкрашенный в голубой почти обнаженный певец, изображающий греческого бога Диониса, ария королевы Марии-Антуанетты с собственной отрубленной головой в руках… Увиденное повергло в шок не только консервативно настроенную часть мирового сообщества, а и всех адекватных людей, независимо от вероисповедания.Это фрик-шоу комментировали многие официальные лица, журналисты, политики, религиозные и культурные деятели и в России, и во многих других странах мира, и в самой Франции, иногда не стесняясь в выражениях. Одну из самых емких оценок дал создатель файлообменника Mega Ким Дотком: "Церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества".Да, предпринимались робкие попытки оправдать авторов, мол, они имели в виду вовсе не "Тайную вечерю", а картину голландского художника Яна ван Бейлерта "Пир богов", сюжет которой предваряет Троянскую войну. Мол, посыл церемонии состоял в том, что "лучше выяснять отношения на стадионах, а не на поле боя". В общем, оправдания в духе "вы не понимаете, это другое". Вот только попытки эти были уж очень робкими и походили больше на известную манипуляцию с совой и глобусом. А люди во всем мире увидели именно пародию на "Тайную вечерю". И авторы сего перфоманса не могли этого не понимать, а значит делали все осознанно. Да и в целом Олимпийские игры – это в первую очередь спорт и атлетизм. А они никак не ассоциируются с той же дамой плюс-сайз в центре стола, находящейся, мягко говоря, в далеко не спортивной форме, и переодетыми в женщин мужчинами.На этом фоне перевернутый олимпийский флаг и оговорка комментатора, перепутавшего Южную Корею с Северной и спровоцировавшего тем самым международный скандал, представляются невинными шалостями.Эстафетная кишечная палочкаКупание в Сене запрещено с 1923 года. Спустя век власти Парижа решили сделать исключение для спортсменов-олимпийцев. Несмотря на потраченные почти полтора миллиарда евро на очистку реки, героическо-курьезный заплыв мэра столицы перед Олимпиадой и заверения президента Эммануэля Макрона о том, что в Сене теперь можно плавать, соревнования по мужскому триатлону отложили на день из-за высокого содержания кишечной палочки в воде. Только и это помогло слабо.Свое мнение по поводу чистоты воды в Сене наглядно выразил канадский триатлонист Тайлер Миславчук, которого на финише вырвало целых 10 раз. Мнение, надо сказать, конкретное и недвусмысленное. Как пелось в одном шлягере 90-х, "и уже не надо лишних слов". Фотографии эти еще долго будут гулять по Сети, олицетворяя облик парижской Олимпиады.Триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина, которую также тошнило после заплыва в Сене, рассказала, что ей пришлось пропить курс антимикробного препарата для улучшения самочувствия. А бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой, вследствие чего сборная Бельгии по триатлону решила отказаться от участия в смешанной эстафете. Двум триатлонистам из Швейцарии тоже пришлось отказаться от продолжения соревнований из-за желудочной инфекции.Учитывая кругленькую сумму, потраченную на очистку Сены, выражение "спустить деньги в унитаз" приобрело для французских налогоплательщиков не фигуральный, а буквальный смысл. В конце концов, бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен откровенно призналась: что во время заплыва увидела, как под мостами "плавает такое, о чем лучше не думать". И слова отца бронзового призера среди мужчин Лео Бержера Эрве Бержера о том, что его сын "плавал в худших местах, чем это", - утешение в такой ситуации слабоватое.А была ли девочка?Один из самых громких скандалов Олимпиады произошел на женском боксерском турнире. Бой между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой (или алжирцем?) Иман Хелиф закончился уже на 46-й секунде первого раунда. Получив несколько мощнейших ударов, итальянская спортсменка попросту отказалась продолжать бой, горько разрыдавшись. После поединка 25-летняя спортсменка объявила об уходе из бокса.И упрекать Карини в бесхарактерности нет причин, ведь противостояла ей не совсем женщина. Вскоре после окончания поединка выяснилось, что Международная ассоциация бокса дисквалифицировала Хелиф еще в прошлом году после проваленного теста на гендерное соответствие. Он выявил у Иман наличие XY (мужской) хромосомы и повышенный уровень тестостерона.Вице-президент Всемирной боксерской ассоциации (WBO) Иштван Ковач подтвердил: проблема не в уровне тестостерона, который можно скорректировать, а в том, что что результаты гендерного теста Хелиф соответствуют мужским с биологической точки зрения.О преимуществах таких спортсменов перед женщинами, даже если они самые слабые среди обычных мужчин-атлетов, говорить не стоит. Похожая история произошла с тайваньской боксершей Линь Юйтин. Спортсменка также провалила гендерный тест на чемпионате мира-2023, но к Олимпиаде ее допустили. Как и следовало ожидать, Юйтин, как и Халиф, без труда победила своих соперниц-женщин. Само собой, обе они вышли в финал Игр, и, разумеется, взяли золото, разбив своих соперниц.Олимпийские чиновники, родные боксерш и некоторые коллеги по цеху пытаются их всячески оправдать. В прессу даже попало свидетельство о рождении Халиф, где значится, что она девочка. Но, как говорится в одном старом анекдоте, "бьют не по паспорту, а по морде". Даже если у некоторых биологических женщин тестостерона больше, чем у иного мужчины, можно ли им в таком случаем выступать на женских соревнованиях? Большой вопрос, на который в МОК, судя по всему, искать ответ не намерены.Парад крыс, бомжей и воровНе будет преувеличением сказать, что над Играми издевался буквально весь мир, клепая сотни едких мемов и делясь ими в Сети. Одними из главных героев шуток стали крысы – давнее бедствие Парижа. Мэрия приказала тщательно убрать с улиц все остатки пищи, которые могли бы выманить крыс, закрыть выходы из канализационных труб, установить ловушки и разбросать отраву. Но, как оказалось, парижских грызунов так просто не взять. После сильного дождя полчища "друзей Рататуя" хлынули на улицы французской столицы, присоединившись к зрителям шоу-открытия. Некоторые из них, по словам очевидцев, были размером с кошку.Власти Парижа спасовали не только перед крысами и бомжами, но и местными преступниками, которым удалось неплохо поживиться за счет зазевавшихся спортсменов. Например, у сборной Индонезии по бадминтону украли из машины сумку с миллиардом рупий (около 62 тысяч долларов), предназначенных для команды, а также кредитными картами и паспортами спортсменов.Австралийская команда по велоспорту решила прогуляться городу, припарковав свой микроавтобус на улице. Сразу видно, ребята в Париже впервые. Вернувшись, спортсмены обнаружили выбитые стекла и разбросанные неподалеку вещи, которые грабителям не пригодились. Ценные элементы экипировки, само собой, исчезли без следа. А во время тренировки сборной Аргентины по футболу у нападающего Тьяго Альманды из шкафчика украли драгоценности и часы на 50 тысяч евро. Но вдесятеро большей суммы – полмиллиона евро – лишился легенда бразильского футбола, экс-тренер московского ЦСКА Зико. В его портфеле, "экспроприированном" неизвестным с заднего сиденья такси, были часы Rolex, бриллиантовое колье и наличные."Батя на расслабоне"Откровенного треша на парижской Олимпиаде, конечно, хватало, но не обошлось и без позитива. Однозначно покорил зрителей всего мира 51-летний турок Юсуф Дикеч, завоевавший серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. Обычные, не специальные стрелковые очки, расслабленная поза, футболка и обычные штаны-"треники", рука в кармане, беруши в ушах вместо специальных наушников… И глаз, как многие стрелки, Юсуф не прищуривает. Пользователи метко окрестили этот образ "батя на расслабоне". Будто обычный человек шел мимо и решил поучаствовать "ради прикола". Или "батя", который встал с дивана и говорит: "эй, молодежь, смотрите, как надо". По количеству мемов Дикеч уверенно оставил позади всех персонажей этих Игр.Некоторые пользователи даже предположили в шутку, что Юсуф на самом деле киллер-профессионал, а золото он не выиграл специально, чтобы не привлекать к себе внимания. Больше всего в мемах турка сравнивали и с героями из фильмов про шпионов, киллеров или гангстеров: "бондиана", "Леон", "Криминальное чтиво", "Терминатор-2".Вместо послесловияЦеремония закрытия Олимпиады пройдет сегодня на стадионе Stade de France. Чем снова "удивят" организаторы, нам еще предстоит оценить, но можно с уверенностью сказать, что без шокирующих деталей точно не обойдется. По словам министра спорта Франции, во время этого представления зрителям покажут "футуристический мир, в котором Игры исчезли". Весьма характерно и показательно. Только вот, к сожалению, этот мир, где Олимпиада в нашем привычном понимании как праздник спорта, искусства и во всех смыслах здоровья исчезла, уже наступил. Это уже не футуризм, а реальность. Впору вложить в уста соотечественников основателя олимпийского движения де Кубертена и вообще всех чиновников МОК перефразированный мем, гуляющий не один год на просторах Рунета: "Прости нас, Пьер, мы все потеряли".*движение признано экстремистским и запрещено в России
https://crimea.ria.ru/20240805/shtaty-gotovyat-kampaniyu-po-izolyatsii-rossii-v-mirovom-sporte---svr-1139358639.html
https://crimea.ria.ru/20240805/chempionka-rf-po-boksu-vyzvala-na-boy-provalivshuyu-gendernyy-test-alzhirku-1139372967.html
https://crimea.ria.ru/20240803/zakharova-vysmeyala-slova-makrona-o-litse-frantsii-posle-otkrytiya-olimpiady-1139333050.html
https://crimea.ria.ru/20240727/posmeshische-i-pozor-frantsii-chto-govoryat-ob-olimpiade-v-parizhe-1139165953.html
https://crimea.ria.ru/20240728/karyakin-sravnil-olimpiadu-v-sochi-i-v-parizhe---nebo-i-zemlya-1139170855.html
париж
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139488826_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_dce645eb088a7233e85e10b1ae9a83b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
олимпийские игры-2024, париж, франция, спорт, в мире, мнения, общество
Самые позорные, скандальные и грязные во всех смыслах – так окрестили летние Олимпийские игры, церемония закрытия которых пройдет сегодня в столице Франции. Буквально с первого дня Игры и атмосфера вокруг них вызывали приступы лютого кринжа у адекватной части человечества и в целом держали планку неадекватности на всем протяжении соревнований. В России многие любители спорта, глядя на происходящее в столице европейских революций, сошлись в едином мнении: "слава богу, что наших там нет". Словом, по сравнению с этим "праздником спорта" недавнее одиозное "Евровидение" кажется просто новогодним утренником в начальной школе. Но не обошлось и без позитивных моментов.
Чем запомнилась нынешняя Олимпиада – в подборке РИА Новости Крым.
Закрытие человечества на открытии Олимпиады
Если составить хит-парад позоров нынешних Игр, коих было немало, первую строчку определенно займет церемония открытия, а именно пародия на "Тайную вечерю". Организаторы мероприятия перед его началом не слукавили, обещая, что зрители этого шоу "увидят то, чего еще никогда не видели". Спорить здесь действительно сложно, другой вопрос – как все это теперь "развидеть"?
Разыгранная дрэг-квинами (артистами мужского пола, перевоплотившимися в женщин) сцена из знаменитой фрески Леонардо да Винчи, импровизированный показ мод с участием разнообразных представителей ЛГБТ-сообщества*, выкрашенный в голубой почти обнаженный певец, изображающий греческого бога Диониса, ария королевы Марии-Антуанетты с собственной отрубленной головой в руках… Увиденное повергло в шок не только консервативно настроенную часть мирового сообщества, а и всех адекватных людей, независимо от вероисповедания.
Это фрик-шоу комментировали многие официальные лица, журналисты, политики, религиозные и культурные деятели и в России, и во многих других странах мира, и в самой Франции, иногда не стесняясь в выражениях. Одну из самых емких оценок дал создатель файлообменника Mega Ким Дотком: "Церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества".
Да, предпринимались робкие попытки оправдать авторов, мол, они имели в виду вовсе не "Тайную вечерю", а картину голландского художника Яна ван Бейлерта "Пир богов", сюжет которой предваряет Троянскую войну. Мол, посыл церемонии состоял в том, что "лучше выяснять отношения на стадионах, а не на поле боя". В общем, оправдания в духе "вы не понимаете, это другое". Вот только попытки эти были уж очень робкими и походили больше на известную манипуляцию с совой и глобусом. А люди во всем мире увидели именно пародию на "Тайную вечерю". И авторы сего перфоманса не могли этого не понимать, а значит делали все осознанно. Да и в целом Олимпийские игры – это в первую очередь спорт и атлетизм. А они никак не ассоциируются с той же дамой плюс-сайз в центре стола, находящейся, мягко говоря, в далеко не спортивной форме, и переодетыми в женщин мужчинами.
Всем известно выражение "испанский стыд". После этой Олимпиады в обиход можно смело вводить термин "французский стыд", благодаря выложенным в Сеть видео того, как обычные жители страны-хозяйки Игр смотрели церемонию открытия. Просто чудом не поразбивали себе лица фейспалмом.
На этом фоне перевернутый олимпийский флаг и оговорка комментатора, перепутавшего Южную Корею с Северной и спровоцировавшего тем самым международный скандал, представляются невинными шалостями.
Эстафетная кишечная палочка
Купание в Сене запрещено с 1923 года. Спустя век власти Парижа решили сделать исключение для спортсменов-олимпийцев. Несмотря на потраченные почти полтора миллиарда евро на очистку реки, героическо-курьезный заплыв мэра столицы перед Олимпиадой и заверения президента Эммануэля Макрона о том, что в Сене теперь можно плавать, соревнования по мужскому триатлону отложили на день из-за высокого содержания кишечной палочки в воде. Только и это помогло слабо.
Свое мнение по поводу чистоты воды в Сене наглядно выразил канадский триатлонист Тайлер Миславчук, которого на финише вырвало целых 10 раз. Мнение, надо сказать, конкретное и недвусмысленное. Как пелось в одном шлягере 90-х, "и уже не надо лишних слов". Фотографии эти еще долго будут гулять по Сети, олицетворяя облик парижской Олимпиады.
Триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина, которую также тошнило после заплыва в Сене, рассказала, что ей пришлось пропить курс антимикробного препарата для улучшения самочувствия. А бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой, вследствие чего сборная Бельгии по триатлону решила отказаться от участия в смешанной эстафете. Двум триатлонистам из Швейцарии тоже пришлось отказаться от продолжения соревнований из-за желудочной инфекции.
Учитывая кругленькую сумму, потраченную на очистку Сены, выражение "спустить деньги в унитаз" приобрело для французских налогоплательщиков не фигуральный, а буквальный смысл. В конце концов, бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен откровенно призналась: что во время заплыва увидела, как под мостами "плавает такое, о чем лучше не думать". И слова отца бронзового призера среди мужчин Лео Бержера Эрве Бержера о том, что его сын "плавал в худших местах, чем это", - утешение в такой ситуации слабоватое.
А была ли девочка?
Один из самых громких скандалов Олимпиады произошел на женском боксерском турнире. Бой между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой (или алжирцем?) Иман Хелиф закончился уже на 46-й секунде первого раунда. Получив несколько мощнейших ударов, итальянская спортсменка попросту отказалась продолжать бой, горько разрыдавшись. После поединка 25-летняя спортсменка объявила об уходе из бокса.
И упрекать Карини в бесхарактерности нет причин, ведь противостояла ей не совсем женщина. Вскоре после окончания поединка выяснилось, что Международная ассоциация бокса дисквалифицировала Хелиф еще в прошлом году после проваленного теста на гендерное соответствие. Он выявил у Иман наличие XY (мужской) хромосомы и повышенный уровень тестостерона.
А вот МОК допустил Иман к соревнованиям, разрешив ей выходит на ринг против женщин. Болельщики обвинили Иман в смене пола и потребовали ее дисквалифицировать. МОК на это весьма цинично ответил, что "дискриминация невозможна, поэтому каждый человек имеет право заниматься спортом" (и это после жесточайшей многолетней травли российских спортсменов только за то, что они представляют РФ!).
Вице-президент Всемирной боксерской ассоциации (WBO) Иштван Ковач подтвердил: проблема не в уровне тестостерона, который можно скорректировать, а в том, что что результаты гендерного теста Хелиф соответствуют мужским с биологической точки зрения.
О преимуществах таких спортсменов перед женщинами, даже если они самые слабые среди обычных мужчин-атлетов, говорить не стоит. Похожая история произошла с тайваньской боксершей Линь Юйтин. Спортсменка также провалила гендерный тест на чемпионате мира-2023, но к Олимпиаде ее допустили. Как и следовало ожидать, Юйтин, как и Халиф, без труда победила своих соперниц-женщин. Само собой, обе они вышли в финал Игр, и, разумеется, взяли золото, разбив своих соперниц.
Олимпийские чиновники, родные боксерш и некоторые коллеги по цеху пытаются их всячески оправдать. В прессу даже попало свидетельство о рождении Халиф, где значится, что она девочка. Но, как говорится в одном старом анекдоте, "бьют не по паспорту, а по морде". Даже если у некоторых биологических женщин тестостерона больше, чем у иного мужчины, можно ли им в таком случаем выступать на женских соревнованиях? Большой вопрос, на который в МОК, судя по всему, искать ответ не намерены.
Парад крыс, бомжей и воров
Не будет преувеличением сказать, что над Играми издевался буквально весь мир, клепая сотни едких мемов и делясь ими в Сети. Одними из главных героев шуток стали крысы – давнее бедствие Парижа. Мэрия приказала тщательно убрать с улиц все остатки пищи, которые могли бы выманить крыс, закрыть выходы из канализационных труб, установить ловушки и разбросать отраву. Но, как оказалось, парижских грызунов так просто не взять. После сильного дождя полчища "друзей Рататуя" хлынули на улицы французской столицы, присоединившись к зрителям шоу-открытия. Некоторые из них, по словам очевидцев, были размером с кошку.
Свидетелями церемонии стали не только серые твари, но и тысячи бездомных, которых парижские власти выселили на окраины на время Олимпиады. Как и в случае с крысами, эксперимент не удался. Бомжи в знак протеста снова вышли на улицы и улеглись на землю, разбросав мусор. Часть их даже разбила лагерь у мэрии с требованиями решить жилищный вопрос. Словом, собралась еще одна "олимпийская команда", готовая соревноваться в установке палаток на скорость, беге от полиции и вольной борьбе с крысами за остатки еды.
Власти Парижа спасовали не только перед крысами и бомжами, но и местными преступниками, которым удалось неплохо поживиться за счет зазевавшихся спортсменов. Например, у сборной Индонезии по бадминтону украли из машины сумку с миллиардом рупий (около 62 тысяч долларов), предназначенных для команды, а также кредитными картами и паспортами спортсменов.
Австралийская команда по велоспорту решила прогуляться городу, припарковав свой микроавтобус на улице. Сразу видно, ребята в Париже впервые. Вернувшись, спортсмены обнаружили выбитые стекла и разбросанные неподалеку вещи, которые грабителям не пригодились. Ценные элементы экипировки, само собой, исчезли без следа. А во время тренировки сборной Аргентины по футболу у нападающего Тьяго Альманды из шкафчика украли драгоценности и часы на 50 тысяч евро. Но вдесятеро большей суммы – полмиллиона евро – лишился легенда бразильского футбола, экс-тренер московского ЦСКА Зико. В его портфеле, "экспроприированном" неизвестным с заднего сиденья такси, были часы Rolex, бриллиантовое колье и наличные.
"Батя на расслабоне"
Откровенного треша на парижской Олимпиаде, конечно, хватало, но не обошлось и без позитива. Однозначно покорил зрителей всего мира 51-летний турок Юсуф Дикеч, завоевавший серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. Обычные, не специальные стрелковые очки, расслабленная поза, футболка и обычные штаны-"треники", рука в кармане, беруши в ушах вместо специальных наушников… И глаз, как многие стрелки, Юсуф не прищуривает. Пользователи метко окрестили этот образ "батя на расслабоне". Будто обычный человек шел мимо и решил поучаствовать "ради прикола". Или "батя", который встал с дивана и говорит: "эй, молодежь, смотрите, как надо". По количеству мемов Дикеч уверенно оставил позади всех персонажей этих Игр.
Некоторые пользователи даже предположили в шутку, что Юсуф на самом деле киллер-профессионал, а золото он не выиграл специально, чтобы не привлекать к себе внимания. Больше всего в мемах турка сравнивали и с героями из фильмов про шпионов, киллеров или гангстеров: "бондиана", "Леон", "Криминальное чтиво", "Терминатор-2".
Вместо послесловия
Церемония закрытия Олимпиады пройдет сегодня на стадионе Stade de France. Чем снова "удивят" организаторы, нам еще предстоит оценить, но можно с уверенностью сказать, что без шокирующих деталей точно не обойдется. По словам министра спорта Франции, во время этого представления зрителям покажут "футуристический мир, в котором Игры исчезли". Весьма характерно и показательно. Только вот, к сожалению, этот мир, где Олимпиада в нашем привычном понимании как праздник спорта, искусства и во всех смыслах здоровья исчезла, уже наступил. Это уже не футуризм, а реальность. Впору вложить в уста соотечественников основателя олимпийского движения де Кубертена и вообще всех чиновников МОК перефразированный мем, гуляющий не один год на просторах Рунета: "Прости нас, Пьер, мы все потеряли".
*движение признано экстремистским и запрещено в России