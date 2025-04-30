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Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай
Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай
Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T12:03
2025-04-30T12:03
2025-04-30T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В сложившейся ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цвета и почек ранних косточковых культур.В МЧС рекомендуют принять меры по защите насаждений, в частности, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.Накануне в Крыму также действовало штормовое предупреждение из-за заморозков, которые, по информации синоптиков, достигали четырех градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыВесна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
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Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай
В Крыму 1 мая ожидаются заморозки