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Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай
Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай
Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T12:03
2025-04-30T12:03
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штормовое предупреждение
заморозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В сложившейся ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цвета и почек ранних косточковых культур.В МЧС рекомендуют принять меры по защите насаждений, в частности, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.Накануне в Крыму также действовало штормовое предупреждение из-за заморозков, которые, по информации синоптиков, достигали четырех градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыВесна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай

В Крыму 1 мая ожидаются заморозки

12:03 30.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 мая в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2 градусов", - говорится в сообщении.
В сложившейся ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цвета и почек ранних косточковых культур.
В МЧС рекомендуют принять меры по защите насаждений, в частности, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
Накануне в Крыму также действовало штормовое предупреждение из-за заморозков, которые, по информации синоптиков, достигали четырех градусов мороза.
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