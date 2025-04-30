https://crimea.ria.ru/20250430/zamorozki-ozhidayutsya-v-krymu-na-pervomay-1146102667.html

Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай

Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай

Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T12:03

2025-04-30T12:03

2025-04-30T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В сложившейся ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цвета и почек ранних косточковых культур.В МЧС рекомендуют принять меры по защите насаждений, в частности, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.Накануне в Крыму также действовало штормовое предупреждение из-за заморозков, которые, по информации синоптиков, достигали четырех градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыВесна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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