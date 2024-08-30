https://crimea.ria.ru/20240830/iz-kryma-na-paralimpiadu-ne-puskali-esche-do-2014-goda--istoriya-atletki-1140008551.html

Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки

Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки

Украина не хотела допускать спортсменов из Крыма на Паралимпийские игры от республики еще задолго до событий в феврале-марте 2014 года. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T19:10

2024-08-30T19:10

2024-08-30T19:10

радио "спутник в крыму"

спорт

международный паралимпийский комитет (мпк)

паралимпийский спорт

паралет

мнения

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 авг – РИА Новости Крым. Украина не хотела допускать спортсменов из Крыма на Паралимпийские игры от республики еще задолго до событий в феврале-марте 2014 года. Об этом заявила паралимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым Татьяна Якибчук. Своей историей она поделилась в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Татьяны, когда она узнала о недопуске в Париж двух спортсменов из Крыма из-за их места регистрации, то сразу вспомнила свою давнишнюю историю.Было тяжело, признается спортсменка. И тогда ее очень поддержала тренер Марина Воеводская, которая сказала: "Жизнь продолжается, надо бороться, ты выбрала свой путь". Теперь Татьяна Якибчук сама так же поддерживает коллег-паралимпийцев из Крыма, которые лишились возможности участвовать в Играх по прихоти западных политиков, сделавших ставку на враждебную России и русским украинскую власть."Это повторилось с ребятами, и это абсурд. Визу не дали, потому что крымчане. Такое ощущение складывается, что нас мир боится, что мы крымчане. Мы те, кто сделал свой выбор в 2014 году, и они успокоиться не могут. Даже паралимпийцев боятся. Да, мы крымчане. И, значит, этим мы должны гордиться. Мы крымчане, и мы Россия. И мы русские – мы выдержим", – сказала Якибчук.Безусловно, жаль, что политика так внедрилась в спорт, теперь уже даже паралимпийский, отмечает Татьяна. Ведь 80% паралимпийцев – это ребята с инвалидностью с детства, говорит она. Это те, кто научился бороться в жизни и тратят годы для достижения даже небольших побед, подчеркнула спортсменка."Но мы знаем, что за нас Россия болеет, и это для нас главное. Паралимпийцы со всего мира нас поддерживают. Все знают, что это за ребята из России, что мы достойно выступаем, а это все – вопрос политики. И ребята молодцы, не падают духом. Я с ними общаюсь и говорю: "Весь мир знает, что вы русские. Сделайте так, чтобы потом в мире говорили: Россия забрала все медали", – резюмировала она.Ранее стало известно, что двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму. Во въезде во Францию отказали теннисистке из Симферополя, заслуженному мастеру спорта России Виктории Сафоновой и пловцу из Севастополя, мастеру спорта России международного класса, многократному призеру чемпионатов мира, обладателю ордена Дружбы народов Андрею Граничке.В комментарии РИА Новости Крым спортсмен назвал это "подлым шагом" и "политической историей", которая не остановит крымских спортсменов в борьбе за большие победы.В этом году Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил российских спортсменов до церемонии открытия Паралимпиады в качестве полноценных участников. Им предоставили статус зрителей, от которого Паралимпийский комитет России отказался. Несмотря на это, российские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх-2024, но будут соревноваться в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Допущены к Играм 85 палалимпийцев из России.Читайте также на РИА Новости Крым:Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – ОнищенкоЗахарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, международный паралимпийский комитет (мпк), паралимпийский спорт, паралет, мнения, франция