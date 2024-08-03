https://crimea.ria.ru/20240803/zakharova-vysmeyala-slova-makrona-o-litse-frantsii-posle-otkrytiya-olimpiady-1139333050.html

Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады

Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады

Президенту Франции Эммануэлю Макрону виднее, какое именно у его страны "настоящее лицо", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T11:42

2024-08-03T11:42

2024-08-03T11:45

франция

эммануэль макрон

олимпийские игры-2024

в мире

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

новости

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125619438_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ee003318ceeff48fff7c86f7fbb5edb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президенту Франции Эммануэлю Макрону виднее, какое именно у его страны "настоящее лицо", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова французского лидера о гордости за свою страну после скандальной церемонии открытия Олимпиады.Накануне Макрон, высказываясь о прошедшей церемонии открытия олимпийских игр в Париже, заявил, что "Франция продемонстрировала свое настоящее лицо" и он очень гордится "смелостью страны, которая сделала это с присущей ей художественной свободой".Ранее президент Франции осудил нападки на артистов и художественного руководителя церемонии Тома Жолли, сказав, что "возмущен и опечален" в связи с сообщениями об угрозах, поступающих в адрес его и артистов шоу. А прокуратура Парижа начала расследование в связи с угрозами в адрес Жолли. В социальных сетях, где широко разошлись отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады в Париже, среди прочего обсуждали и осуждали созданную им пародию с участием представителей ЛГБТ* на "Тайную вечерю" – всемирно известную картину художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изображающую Христа и его апостолов.Реакция на церемонию открытия игр в миреМногие известные в мире политические и общественные деятели, лидеры мнений и СМИ осудили представление как признак культурного разложения западной цивилизации.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над "Тайной вечерей" на Олимпиаде, но он отказался это сделать."Его молчание было воспринято как одобрение. Более чем 200 млн христиан в США следует принять это к сведению", – написал он в соцсети Х."Это было крайне неуважительно по отношению к христианам", – оценил произошедшее американский миллиардер Илон Маск."Это безумие. Открывать мероприятие, заменяя Иисуса и учеников на Тайной вечере мужчинами в женских одеждах", – прокомментировал шоу в соцсети ведущий известного американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел.Племянница Марин Ле Пен – Марион Марешаль написала в соцсетях, что все христиане мира, смотревшие церемонию, почувствовали себя оскорбленными этой пародией на "Тайную вечерю" в исполнении драг-квин."Знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации", – написала она.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мероприятие случаю открытия Олимпиады в Париже показало отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на церемонии "имели место совершенно отвратительные моменты", выразив сожаление, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал такой сценарий.* Международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в ПарижеКарякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земляБудут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, эммануэль макрон, олимпийские игры-2024, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, общество, политика