https://crimea.ria.ru/20240803/zakharova-vysmeyala-slova-makrona-o-litse-frantsii-posle-otkrytiya-olimpiady-1139333050.html
Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады
Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады
Президенту Франции Эммануэлю Макрону виднее, какое именно у его страны "настоящее лицо", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T11:42
2024-08-03T11:42
2024-08-03T11:45
франция
эммануэль макрон
олимпийские игры-2024
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125619438_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ee003318ceeff48fff7c86f7fbb5edb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президенту Франции Эммануэлю Макрону виднее, какое именно у его страны "настоящее лицо", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова французского лидера о гордости за свою страну после скандальной церемонии открытия Олимпиады.Накануне Макрон, высказываясь о прошедшей церемонии открытия олимпийских игр в Париже, заявил, что "Франция продемонстрировала свое настоящее лицо" и он очень гордится "смелостью страны, которая сделала это с присущей ей художественной свободой".Ранее президент Франции осудил нападки на артистов и художественного руководителя церемонии Тома Жолли, сказав, что "возмущен и опечален" в связи с сообщениями об угрозах, поступающих в адрес его и артистов шоу. А прокуратура Парижа начала расследование в связи с угрозами в адрес Жолли. В социальных сетях, где широко разошлись отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады в Париже, среди прочего обсуждали и осуждали созданную им пародию с участием представителей ЛГБТ* на "Тайную вечерю" – всемирно известную картину художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изображающую Христа и его апостолов.Реакция на церемонию открытия игр в миреМногие известные в мире политические и общественные деятели, лидеры мнений и СМИ осудили представление как признак культурного разложения западной цивилизации.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над "Тайной вечерей" на Олимпиаде, но он отказался это сделать."Его молчание было воспринято как одобрение. Более чем 200 млн христиан в США следует принять это к сведению", – написал он в соцсети Х."Это было крайне неуважительно по отношению к христианам", – оценил произошедшее американский миллиардер Илон Маск."Это безумие. Открывать мероприятие, заменяя Иисуса и учеников на Тайной вечере мужчинами в женских одеждах", – прокомментировал шоу в соцсети ведущий известного американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел.Племянница Марин Ле Пен – Марион Марешаль написала в соцсетях, что все христиане мира, смотревшие церемонию, почувствовали себя оскорбленными этой пародией на "Тайную вечерю" в исполнении драг-квин."Знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации", – написала она.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мероприятие случаю открытия Олимпиады в Париже показало отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на церемонии "имели место совершенно отвратительные моменты", выразив сожаление, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал такой сценарий.* Международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Посмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в ПарижеКарякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земляБудут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125619438_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_5698580ac65e63729d4514d6dbccd2fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, олимпийские игры-2024, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, общество, политика
Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады
Захарова оценила слова Макрона про церемонию открытия Олимпиады как настоящем лице Франции
11:42 03.08.2024 (обновлено: 11:45 03.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президенту Франции Эммануэлю Макрону виднее, какое именно у его страны "настоящее лицо", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова французского лидера о гордости за свою страну после скандальной церемонии открытия Олимпиады.
Накануне Макрон, высказываясь о прошедшей церемонии открытия олимпийских игр в Париже, заявил, что "Франция продемонстрировала свое настоящее лицо" и он очень гордится "смелостью страны, которая сделала это с присущей ей художественной свободой".
"Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно", – резюмировала представитель российского МИД в своем Telegram-канале.
Ранее президент Франции осудил нападки на артистов и художественного руководителя церемонии Тома Жолли, сказав, что "возмущен и опечален" в связи с сообщениями об угрозах, поступающих в адрес его и артистов шоу. А прокуратура Парижа начала расследование в связи с угрозами в адрес Жолли.
В социальных сетях, где широко разошлись отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады в Париже, среди прочего обсуждали и осуждали созданную им пародию с участием представителей ЛГБТ* на "Тайную вечерю" – всемирно известную картину художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изображающую Христа и его апостолов.
Реакция на церемонию открытия игр в мире
Многие известные в мире политические и общественные деятели, лидеры мнений и СМИ осудили представление как признак культурного разложения западной цивилизации.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над "Тайной вечерей" на Олимпиаде, но он отказался это сделать.
"Его молчание было воспринято как одобрение. Более чем 200 млн христиан в США следует принять это к сведению", – написал он в соцсети Х.
"Это было крайне неуважительно по отношению к христианам", – оценил произошедшее американский миллиардер Илон Маск.
"Это безумие. Открывать мероприятие, заменяя Иисуса и учеников на Тайной вечере мужчинами в женских одеждах", – прокомментировал шоу в соцсети ведущий известного американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел.
Племянница Марин Ле Пен – Марион Марешаль написала в соцсетях, что все христиане мира, смотревшие церемонию, почувствовали себя оскорбленными этой пародией на "Тайную вечерю" в исполнении драг-квин.
"Знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации", – написала она.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мероприятие случаю открытия Олимпиады в Париже показало отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на церемонии "имели место совершенно отвратительные моменты", выразив сожаление, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал такой сценарий.
* Международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым: