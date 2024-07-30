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Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
Спортсмены из Крыма не будут принимать участия в Паралимпийских играх в Париже, сообщил РИА Новости Крым гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T21:12
2024-07-30T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спортсмены из Крыма не будут принимать участия в Паралимпийских играх в Париже, сообщил РИА Новости Крым гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд республики Александр Шпирный.Церемонию открытия Олимпиады в столице Франции Шпирный назвал "вакханалией" и "пошлостью"."Иначе как вакханалией это назвать нельзя… Пародия на "Тайную вечерю" – это похабщина, неприятно было смотреть и осознавать, что это происходит. Не знаю, что они хотели этим сказать, но это пошлость", - добавил онОткрытие Олимпийских игр состоялось 26 июля. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества*. Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Энн Дескам 28 июля извинилась перед теми людьми, чьи чувства могли задеть отдельные сцены церемонии. На открытии были допущены и другие оплошности: в кульминационный момент флаг Международного олимпийского комитета подняли в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.*запрещенное в России экстремистское движениеЧитайте также на РИА Новости Крым:"Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в ПарижеПосмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в ПарижеКарякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже
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РИА Новости Крым
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олимпийские игры-2024, паралимпийский спорт, крым, спорт, новости, александр шпирный, видео, видео
Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции

Спортсмены из Крыма не примут участие в Паралимпийских играх в Париже

21:12 30.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спортсмены из Крыма не будут принимать участия в Паралимпийских играх в Париже, сообщил РИА Новости Крым гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд республики Александр Шпирный.
"Ни в Олимпийских, ни в Паралимпийских играх наши спортсмены принимать участие не будут. Это вызвано, во-первых, санкциями, из-за которых нас не допускают, во-вторых, многие федерации принципиально отказались участвовать в Олимпиаде", - сказал он.
Церемонию открытия Олимпиады в столице Франции Шпирный назвал "вакханалией" и "пошлостью".
"Иначе как вакханалией это назвать нельзя… Пародия на "Тайную вечерю" – это похабщина, неприятно было смотреть и осознавать, что это происходит. Не знаю, что они хотели этим сказать, но это пошлость", - добавил он
Открытие Олимпийских игр состоялось 26 июля. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества*. Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Энн Дескам 28 июля извинилась перед теми людьми, чьи чувства могли задеть отдельные сцены церемонии.
На открытии были допущены и другие оплошности: в кульминационный момент флаг Международного олимпийского комитета подняли в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.
*запрещенное в России экстремистское движение
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Олимпийские игры-2024Паралимпийский спортКрымСпортНовостиАлександр ШпирныйВидео
 
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