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"Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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"Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже
"Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже - РИА Новости Крым, 27.07.2024
"Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже
Российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор. Так прокомментировала РИА... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T21:13
2024-07-27T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор. Так прокомментировала РИА Новости Крым открытие Олимпиады известная крымская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр Вера Маркарян (Ребрик).Вспоминая, что перед открытием Игр в Париже олимпийский огонь нес Снуп Догг (американский рэпер и актер - ред.) Ребрик сказала: "Ну куда это годится? Тоже мне! Нашелся великий человек в спорте. Таких (великих) еще поискать надо".Также, смеясь, крымчанка призналась: возмущена, что спортсменов недокармливают: "Это возмутительно, что мало еды спортсменам".Ранее в прессе появилась информация, что сборная Британии пожаловалась на недостаток еды и сырое мясо на Олимпиаде.В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Об открытии этого грандиозного события сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония открытия растянулась больше чем на три часа. Все проходило под открытым небом – зрители сидели под проливным дождем. По ошибке олимпийский флаг вывесили верх ногами: на флагштоке в верхней части полотнища оказались два кольца, а в нижней – три, передает Associated Press. Олимпийские Игры в Париже вызвали неоднозначную реакцию в мире, их уже прозвали посмешищем и "дном Сены".Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале. А американский предприниматель Илон Маск возмутился увиденной миниатюрой "Тайная вечеря", где апостолов изображали трансвеститы. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".Олимпийские Игры открылись в Париже с 26 июля и продлятся до 11 августа. Право зажечь Олимпийский огонь предоставили дзюдоисту Тедди Ринеру и легкоатлетке Мари-Жозе Перек.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде – ПесковАксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на ОлимпиадуПосмешище и позор Франции: что говорят об Олимпиаде в Париже
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олимпийские игры-2024, париж, мнения, спорт, крым, новости крыма
"Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже

Российские спортсмены избавлены от этого позора – Ребрик об открытии Олимпиады в Париже

21:13 27.07.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрымская спортсменка, легкоатлетка Вера Ребрик
Крымская спортсменка, легкоатлетка Вера Ребрик - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор. Так прокомментировала РИА Новости Крым открытие Олимпиады известная крымская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр Вера Маркарян (Ребрик).
"Честно говоря, я не смотрела открытие. Но судя по всем новостям и фотографиям, выставленным в сеть, по тому, что пишут (об этом мероприятии), то хорошо, что мы туда не поехали и не видели этого всего позора", - сказала спортсменка в комментарии РИА Новости Крым. И добавила: "Это не наше".
Вспоминая, что перед открытием Игр в Париже олимпийский огонь нес Снуп Догг (американский рэпер и актер - ред.) Ребрик сказала: "Ну куда это годится? Тоже мне! Нашелся великий человек в спорте. Таких (великих) еще поискать надо".
Также, смеясь, крымчанка призналась: возмущена, что спортсменов недокармливают: "Это возмутительно, что мало еды спортсменам".
Ранее в прессе появилась информация, что сборная Британии пожаловалась на недостаток еды и сырое мясо на Олимпиаде.
В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Об открытии этого грандиозного события сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония открытия растянулась больше чем на три часа. Все проходило под открытым небом – зрители сидели под проливным дождем. По ошибке олимпийский флаг вывесили верх ногами: на флагштоке в верхней части полотнища оказались два кольца, а в нижней – три, передает Associated Press. Олимпийские Игры в Париже вызвали неоднозначную реакцию в мире, их уже прозвали посмешищем и "дном Сены".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале. А американский предприниматель Илон Маск возмутился увиденной миниатюрой "Тайная вечеря", где апостолов изображали трансвеститы. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".
Олимпийские Игры открылись в Париже с 26 июля и продлятся до 11 августа. Право зажечь Олимпийский огонь предоставили дзюдоисту Тедди Ринеру и легкоатлетке Мари-Жозе Перек.
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