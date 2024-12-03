Рейтинг@Mail.ru
В Крыму не хватает учителей - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241203/v-krymu-ne-khvataet-uchiteley-1142338117.html
В Крыму не хватает учителей
В Крыму не хватает учителей - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Крыму не хватает учителей
В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T22:22
2024-12-03T22:22
крым
новости крыма
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
высшее образование
студенты
медицина
трудоустройство в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_048cf91ab19695b7c78b952cef1d83fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Карамзина.Кроме того, в сотрудниках нуждается и сфера туризма и гостеприимства – недостает среднего персонала, а в здравоохранении нужны врачи и младший медперсонал, отметила эксперт.При этом за последние два года вузы заключили около 400 соглашений с предприятиями промышленного сектора, средствами размещения, учреждениями здравоохранения, с организациями образования, для которых готовят кадры.Благодаря этому около 65% выпускников в Крыму идут работать по специальности после окончания вуза. Работа в этом направлении в Крыму продолжается, подытожила Наталья Карамзина.Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах СимферополяМедицина в селах Крыма: как решается кадровый вопросВ Крыму новая тенденция на рынке труда
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_bd101274fe4c2ac39ff2213c63dadf4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, студенты, медицина, трудоустройство в крыму
В Крыму не хватает учителей

В Крыму не хватает работников в сфере образования – эксперт

22:22 03.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Карамзина.

"Прежде всего нам не хватает педагогов. Сейчас наша задача вставить в образовательные программы 30 зачетных единиц, то есть 10-я часть программы должна быть ориентирована на психолого-педагогическую подготовку. И должна быть педагогическая практика – есть большой запрос на вожатых", – сказала Наталья Карамзина.

Кроме того, в сотрудниках нуждается и сфера туризма и гостеприимства – недостает среднего персонала, а в здравоохранении нужны врачи и младший медперсонал, отметила эксперт.
При этом за последние два года вузы заключили около 400 соглашений с предприятиями промышленного сектора, средствами размещения, учреждениями здравоохранения, с организациями образования, для которых готовят кадры.
Благодаря этому около 65% выпускников в Крыму идут работать по специальности после окончания вуза. Работа в этом направлении в Крыму продолжается, подытожила Наталья Карамзина.
Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каких учителей не хватает в школах Симферополя
Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос
В Крыму новая тенденция на рынке труда
 
КрымНовости КрымаКФУ (Крымский федеральный университет)Образование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеСтудентыМедицинаТрудоустройство в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22В Крыму не хватает учителей
22:08Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР
21:46Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд
21:20Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
21:00В Крыму впервые покажут детский спектакль о блокадном Ленинграде
20:48Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главное
20:28Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев
20:13На западе Крыма ночью будет громко – причина
19:52Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид
19:34Пища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронту
19:33Фура с мандаринами смяла пять машин в Сочи
19:22Военное положение в Южной Корее – что происходит сейчас
18:52Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
18:35Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
18:20ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых
18:11Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
17:52"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
17:47ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина
17:33Военное положение введено в Южной Корее
17:22Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Лента новостейМолния