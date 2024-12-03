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В Крыму не хватает учителей
В Крыму не хватает учителей - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Крыму не хватает учителей
В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T22:22
2024-12-03T22:22
2024-12-03T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Карамзина.Кроме того, в сотрудниках нуждается и сфера туризма и гостеприимства – недостает среднего персонала, а в здравоохранении нужны врачи и младший медперсонал, отметила эксперт.При этом за последние два года вузы заключили около 400 соглашений с предприятиями промышленного сектора, средствами размещения, учреждениями здравоохранения, с организациями образования, для которых готовят кадры.Благодаря этому около 65% выпускников в Крыму идут работать по специальности после окончания вуза. Работа в этом направлении в Крыму продолжается, подытожила Наталья Карамзина.Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах СимферополяМедицина в селах Крыма: как решается кадровый вопросВ Крыму новая тенденция на рынке труда
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, студенты, медицина, трудоустройство в крыму
В Крыму не хватает учителей
В Крыму не хватает работников в сфере образования – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Карамзина.
"Прежде всего нам не хватает педагогов. Сейчас наша задача вставить в образовательные программы 30 зачетных единиц, то есть 10-я часть программы должна быть ориентирована на психолого-педагогическую подготовку. И должна быть педагогическая практика – есть большой запрос на вожатых", – сказала Наталья Карамзина.
Кроме того, в сотрудниках нуждается и сфера туризма и гостеприимства – недостает среднего персонала, а в здравоохранении нужны врачи и младший медперсонал, отметила эксперт.
При этом за последние два года вузы заключили около 400 соглашений с предприятиями промышленного сектора, средствами размещения, учреждениями здравоохранения, с организациями образования, для которых готовят кадры.
Благодаря этому около 65% выпускников в Крыму идут работать по специальности после окончания вуза. Работа в этом направлении в Крыму продолжается, подытожила Наталья Карамзина.
Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей
начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.
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