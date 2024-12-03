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В Крыму не хватает учителей

В Крыму не хватает учителей - РИА Новости Крым, 03.12.2024

В Крыму не хватает учителей

В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T22:22

2024-12-03T22:22

2024-12-03T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Карамзина.Кроме того, в сотрудниках нуждается и сфера туризма и гостеприимства – недостает среднего персонала, а в здравоохранении нужны врачи и младший медперсонал, отметила эксперт.При этом за последние два года вузы заключили около 400 соглашений с предприятиями промышленного сектора, средствами размещения, учреждениями здравоохранения, с организациями образования, для которых готовят кадры.Благодаря этому около 65% выпускников в Крыму идут работать по специальности после окончания вуза. Работа в этом направлении в Крыму продолжается, подытожила Наталья Карамзина.Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах СимферополяМедицина в селах Крыма: как решается кадровый вопросВ Крыму новая тенденция на рынке труда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, студенты, медицина, трудоустройство в крыму