https://crimea.ria.ru/20241109/meditsina-v-selakh-kryma-kak-reshaetsya-kadrovyy-vopros-1141661058.html

Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос

Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос

Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T15:42

2024-11-09T15:42

2024-11-09T15:42

крым

радио "спутник в крыму"

анна рубель

здравоохранение в россии

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медицина

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы. С чем это связано, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель."Республика Крым в последние несколько лет занимает лидирующие позиции в ЮФО по обеспечению медицинскими кадрами. Другой вопрос - их распределение по районам. Например, в Симферополе дефицит анестизисток. Есть небольшой отток из республиканских учреждений в районы", - говорит Анна Рубель.В частности, она привела пример насыщения медработниками Белогорского района. По словам гостя студии, увеличению числа желающих работать на селе способствует, в том числе, указ президента России Владимира Путина по поддержке и специальной выплате."Выплата касается медицинских работников, которые работают в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек. Доплаты составляют 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч для среднего медицинского персонала. Это серьезное подспорье", - обращает внимание Анна Рубель.По ее словам, сегодня в Крыму существует очередь из фельдшеров, которые хотели бы работать в сельской местности.В сентябре пресс-служба Минздрава Крыма сообщила, что с начала года в республике по программе "Земский доктор" трудоустроили 41 врача, а всего за девять лет работы программы – 443 специалиста.В начале года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что объекты здравоохранения республики испытывают дефицит кадров: в общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистовСколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анна рубель, здравоохранение в россии, общество, медицина, новости крыма