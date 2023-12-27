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Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Нацпроекты в Крыму
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Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд
Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд
В Крыму в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках исполнения нацпроекта "Здравоохранение" потратили более 1,6 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T20:57
2023-12-27T20:57
нацпроекты в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
антон лясковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках исполнения нацпроекта "Здравоохранение" потратили более 1,6 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.По его словам, большой национальный проект "Здравоохранение" включает в себя 7 региональных проектов.В их числе: "Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения,""Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения организаций квалифицированными кадрами","Создание единого цифрового контура здравоохранения","Модернизация первичного звена". Каждый из них важен и несет свою функцию и роль, подчеркнул замминистра. Но первый и последний в приведенном списке – самые масштабные и значимые для Крыма с точки зрения оказания профилактики болезней, отметил Лясковский.Так, "Развитие первичной медико-санитарной помощи" предполагает проведение профосмотров и диспансеризаций. Их в 2023 году было 1 млн 79 тысяч. По его словам, в 2023 году диспансеризацию прошли 54,2% населения республики, это более 1400 человек. А в следующем году этот показатель, согласно нормативам, составит 70%.Две новые поликлиники строят в СимферополеВ рамках второго самого масштабного проекта – "Модернизация первичного звена" в уходящем году в Крыму возвели 50 новых объектов. Все это фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые "надо было не просто построить, но и провести лицензирование, а это огромная работа", отметил Лясковский.Основной финансовый поток – 1,2 млрд рублей направлен именно на этот региональный проект, в рамках которого, помимо строительства новых объектов, в 2023 году были проведены капремонты и закупили автомобили для первичного звена. Борьба с онкологиейВ рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2023 году были – открыты центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) в Керчи, Джанкое, Феодосии и Евпатории, в полном объеме заработал ЦАОП на базе поликлиники №2 в Симферополе. Также на федеральные средства дооснастили оборудованием Республиканский онкологический диспансер им. Ефетова и онкологическое отделение Республиканской детской клинической больницы.Новое оборудования и "школы диабета"По проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2023 году были доукомплектованы оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Симферополе, Джанкое, Евпатории, Керчи и Феодосии, сказал замминистра. Кроме того, открыто новое отделение в Нижнегорском районе Крыма.Также в 2023 году проведены некоторые мероприятия в рамках проекта –"Борьба с эндокринологическими заболеваниями", который в полном объеме будет реализовываться со следующего года, сказал Лясковский.По его словам, в 2023 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" было выделено 1 млрд 637 миллионов рублей. "Примерно столько же предусмотрено и на 2024 год", - сказал Лясковский. Он также подчеркнул, что медицина в Крыму развивается не только по нацпроекту "Здравоохранение" – есть и другие федеральные проекты. Так, например, в последние годы по 8 млн рублей ежегодно республика получала на модернизацию здравоохранения и прежде всего – приведение оказания медицинской помощи к стандартам."И это в том числе помогло нам практически все наши медицинские организации лицензировать в текущем году", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаВрачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациентаНациональный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, антон лясковский, минздрав крыма, минздрав рф, россия, новости, новости крыма
Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд

Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму в 2023 году реализован на 1 млрд 637 рублей

20:57 27.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках исполнения нацпроекта "Здравоохранение" потратили более 1,6 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
По его словам, большой национальный проект "Здравоохранение" включает в себя 7 региональных проектов.
В их числе:
"Развитие первичной медико-санитарной помощи",
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",
"Борьба с онкологическими заболеваниями",
"Развитие детского здравоохранения,"
"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения организаций квалифицированными кадрами",
"Создание единого цифрового контура здравоохранения",
"Модернизация первичного звена".
Каждый из них важен и несет свою функцию и роль, подчеркнул замминистра. Но первый и последний в приведенном списке – самые масштабные и значимые для Крыма с точки зрения оказания профилактики болезней, отметил Лясковский.
Так, "Развитие первичной медико-санитарной помощи" предполагает проведение профосмотров и диспансеризаций. Их в 2023 году было 1 млн 79 тысяч.
"Это огромное массовое мероприятие, которое зависит не только от нас, медиков, но и от населения, работодателей. В этом году работа была немножко переформатирована: основной акцент делался на выезды в организованные коллективы, на предприятия, чтобы уменьшить время проведения осмотров и чтобы было больше удобства для крымчан", – сказал Лясковский.
По его словам, в 2023 году диспансеризацию прошли 54,2% населения республики, это более 1400 человек. А в следующем году этот показатель, согласно нормативам, составит 70%.

Две новые поликлиники строят в Симферополе

В рамках второго самого масштабного проекта – "Модернизация первичного звена" в уходящем году в Крыму возвели 50 новых объектов. Все это фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые "надо было не просто построить, но и провести лицензирование, а это огромная работа", отметил Лясковский.
"Еще более амбициозные цели в следующем году. Это начало строительства более 70 объектов первичного звена. И у нас два больших проекта – две новые поликлиники: на Балаклавской, которая будет относиться в городской больнице №7, и - в поселке ГРЭС. Это не какие-то пристройки, не расширение существующих, не ремонты – это две абсолютно новые поликлиники, которые строятся с котлована. И мы планируем его завершить в 2024 году", – заявил замминистра.
Основной финансовый поток – 1,2 млрд рублей направлен именно на этот региональный проект, в рамках которого, помимо строительства новых объектов, в 2023 году были проведены капремонты и закупили автомобили для первичного звена.

Борьба с онкологией

В рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2023 году были – открыты центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) в Керчи, Джанкое, Феодосии и Евпатории, в полном объеме заработал ЦАОП на базе поликлиники №2 в Симферополе.
Также на федеральные средства дооснастили оборудованием Республиканский онкологический диспансер им. Ефетова и онкологическое отделение Республиканской детской клинической больницы.
"ЦАОП открываются на базе учреждений, которые оснащены определенным набором оборудования, таким как компьютерные томографы, рентгенологическое и эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ - для того, чтобы целенаправленно в эти центры мог прийти человек с подозрением на онкологию и пройти обследование перед тем, как попасть в онкодиспансер. И это хорошее подспорье онкодиспансеру, потому что у них другие цели и задачи, у них не работа с первичным звеном, а уже следующий этап", – пояснил Лясковский, подчеркнув, что непосредственно в таких центрах пациенты могут пройти химиотерапевтическое лечение.

Новое оборудования и "школы диабета"

По проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2023 году были доукомплектованы оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Симферополе, Джанкое, Евпатории, Керчи и Феодосии, сказал замминистра. Кроме того, открыто новое отделение в Нижнегорском районе Крыма.
Также в 2023 году проведены некоторые мероприятия в рамках проекта –"Борьба с эндокринологическими заболеваниями", который в полном объеме будет реализовываться со следующего года, сказал Лясковский.

"В Республике Крым в первом квартале будет принята программа паллиативной помощи. И сейчас разрабатывается программа –"Борьба с эндокринологическими заболеваниями, и она уже начала организовываться в этом году. Оснащены анализаторами для определения уровня глюкозы в крови 14 организаций. Открываются "школы диабета" и так далее. Много мероприятий", – рассказал замминистра.

По его словам, в 2023 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" было выделено 1 млрд 637 миллионов рублей.
"Примерно столько же предусмотрено и на 2024 год", - сказал Лясковский.
Он также подчеркнул, что медицина в Крыму развивается не только по нацпроекту "Здравоохранение" – есть и другие федеральные проекты. Так, например, в последние годы по 8 млн рублей ежегодно республика получала на модернизацию здравоохранения и прежде всего – приведение оказания медицинской помощи к стандартам.
"И это в том числе помогло нам практически все наши медицинские организации лицензировать в текущем году", - заключил он.
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