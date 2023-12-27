https://crimea.ria.ru/20231227/natsproekt-zdravookhranenie-v-krymu-chto-sdelano-na-16-mlrd-1133851391.html

Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд

Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд

В Крыму в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках исполнения нацпроекта "Здравоохранение" потратили более 1,6 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T20:57

2023-12-27T20:57

2023-12-27T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках исполнения нацпроекта "Здравоохранение" потратили более 1,6 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.По его словам, большой национальный проект "Здравоохранение" включает в себя 7 региональных проектов.В их числе: "Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения,""Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения организаций квалифицированными кадрами","Создание единого цифрового контура здравоохранения","Модернизация первичного звена". Каждый из них важен и несет свою функцию и роль, подчеркнул замминистра. Но первый и последний в приведенном списке – самые масштабные и значимые для Крыма с точки зрения оказания профилактики болезней, отметил Лясковский.Так, "Развитие первичной медико-санитарной помощи" предполагает проведение профосмотров и диспансеризаций. Их в 2023 году было 1 млн 79 тысяч. По его словам, в 2023 году диспансеризацию прошли 54,2% населения республики, это более 1400 человек. А в следующем году этот показатель, согласно нормативам, составит 70%.Две новые поликлиники строят в СимферополеВ рамках второго самого масштабного проекта – "Модернизация первичного звена" в уходящем году в Крыму возвели 50 новых объектов. Все это фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые "надо было не просто построить, но и провести лицензирование, а это огромная работа", отметил Лясковский.Основной финансовый поток – 1,2 млрд рублей направлен именно на этот региональный проект, в рамках которого, помимо строительства новых объектов, в 2023 году были проведены капремонты и закупили автомобили для первичного звена. Борьба с онкологиейВ рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2023 году были – открыты центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) в Керчи, Джанкое, Феодосии и Евпатории, в полном объеме заработал ЦАОП на базе поликлиники №2 в Симферополе. Также на федеральные средства дооснастили оборудованием Республиканский онкологический диспансер им. Ефетова и онкологическое отделение Республиканской детской клинической больницы.Новое оборудования и "школы диабета"По проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2023 году были доукомплектованы оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Симферополе, Джанкое, Евпатории, Керчи и Феодосии, сказал замминистра. Кроме того, открыто новое отделение в Нижнегорском районе Крыма.Также в 2023 году проведены некоторые мероприятия в рамках проекта –"Борьба с эндокринологическими заболеваниями", который в полном объеме будет реализовываться со следующего года, сказал Лясковский.По его словам, в 2023 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" было выделено 1 млрд 637 миллионов рублей. "Примерно столько же предусмотрено и на 2024 год", - сказал Лясковский. Он также подчеркнул, что медицина в Крыму развивается не только по нацпроекту "Здравоохранение" – есть и другие федеральные проекты. Так, например, в последние годы по 8 млн рублей ежегодно республика получала на модернизацию здравоохранения и прежде всего – приведение оказания медицинской помощи к стандартам."И это в том числе помогло нам практически все наши медицинские организации лицензировать в текущем году", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаВрачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациентаНациональный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год

https://crimea.ria.ru/20230130/skolko-stoit-modernizatsiya-zdravookhraneniya-v-krymu--aksenov-1126674896.html

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