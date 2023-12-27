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Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
Новые медицинские учреждения откроют в разных районах Севастополя в ближайшие два года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T17:28
2023-12-27T17:28
2023-12-27T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новые медицинские учреждения откроют в разных районах Севастополя в ближайшие два года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Новые больницы и поликлиникиКроме того, новую поликлинику для взрослых сейчас возводят на улице Молодых строителей, детскую - на улице Красносельского - она заменит старую на площади Ластовой. Уже сейчас новая поликлиника для взрослых и детей открыта в Казачьей бухте, амбулатория появилась на Фиоленте - она начнет работать в январе, напомнил градоначальник.Ремонты, оборудование, кадры"Действующие медучреждения мы продолжаем приводить в порядок. В начале года после капремонта открылась больница им. Даши Севастопольской. Также ремонт провели в детских поликлиниках на улицах Корчагина и Тараса Шевченко. Сейчас, в конце года, заканчивается капремонт взрослой поликлиники на улице Ерошенко и детской на проспекте Гагарина", - продолжил губернатор.Он отметил, что медицинское оборудование уже закуплено, дефицит кадров решают с помощью мер поддержки - в текущем году в город удалось привлечь 21 врача и 14 фельдшеров. Кроме того, на базе СевГУ открылся Институт фундаментальной медицины, 50 студентов-целевиков которого также будут работать в Севастополе.Новая поликлиника в Казачьей бухте Севастополя начала прием пациентов в ноябре. Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену, способна обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей. Это первая капитальная новая поликлиника, которая создана с нуля за новейшую историю Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыВ Алуште капитально отремонтируют детскую поликлиникуКак в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективы
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севастополь, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, общество, крым
Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
Новые медучреждения заработают в Севастополе в 2024 и 2025 годах - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новые медицинские учреждения откроют в разных районах Севастополя в ближайшие два года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Новые больницы и поликлиники
"Два важнейших для города объекта сейчас строятся на Камышовом шоссе — больница скорой медицинской помощи и новый корпус онкологического диспансера. Строительство набрало нужный темп. Работы должны быть завершены до конца следующего года, после этого больницы оснастим оборудованием и откроем для пациентов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, новую поликлинику для взрослых сейчас возводят на улице Молодых строителей, детскую - на улице Красносельского - она заменит старую на площади Ластовой. Уже сейчас новая поликлиника для взрослых и детей открыта в Казачьей бухте, амбулатория появилась на Фиоленте - она начнет работать в январе, напомнил градоначальник.
Ремонты, оборудование, кадры
"Действующие медучреждения мы продолжаем приводить в порядок. В начале года после капремонта открылась больница им. Даши Севастопольской. Также ремонт провели в детских поликлиниках на улицах Корчагина и Тараса Шевченко. Сейчас, в конце года, заканчивается капремонт взрослой поликлиники на улице Ерошенко и детской на проспекте Гагарина", - продолжил губернатор.
Он отметил, что медицинское оборудование уже закуплено, дефицит кадров решают с помощью мер поддержки - в текущем году в город удалось привлечь 21 врача и 14 фельдшеров. Кроме того, на базе СевГУ открылся Институт фундаментальной медицины, 50 студентов-целевиков которого также будут работать в Севастополе.
Новая поликлиника в Казачьей бухте Севастополя начала прием
пациентов в ноябре. Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену, способна обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей. Это первая капитальная новая поликлиника, которая создана с нуля за новейшую историю Севастополя.
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