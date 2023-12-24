https://crimea.ria.ru/20231224/kak-v-krymu-lechat-patsientov-s-gepatitom-s-statistika-i-perspektivy-1133690390.html

Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективы

Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективы - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективы

В Крыму пациентов с гепатитом С лечат бесплатно по ОМС и республиканской программе с эффективностью 99%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T07:42

2023-12-24T07:42

2023-12-24T07:42

радио "спутник в крыму"

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму пациентов с гепатитом С лечат бесплатно по ОМС и республиканской программе с эффективностью 99%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель гепатологической комиссии минздрава Крыма Наталья Рымаренко, отметив важное изменение в программе оказания помощи.Три кита борьбы с гепатитом С в КрымуПо словам Рымаренко, в 2023 году крымские медики пролечили от хронического вирусного гепатита С более 900 пациентов, в том числе 20 детей, с эффективностью 99%.Такой успех в борьбе с опасной инфекцией, прогрессирование которой приводит к раку печени, стало возможным благодаря сразу нескольким факторам, отмечает врач.Во-первых, связано это с тем, что таким больным в Крыму оказывается бесплатная помощь в рамках региональной программы, на которую правительство республики ежегодно выделяет около 300 млн рублей.Во-вторых, прежнее лечение уколами интерферона, которые тяжело переносились пациентами и не давали гарантий, полностью заменили таблетками, пройдя курс приема которых люди выздоравливают за 2-3 месяца.Третьим фактором, обусловившим успешность борьбы с хроническим гепатитом С в Крыму, стал запуск в 2023 году государственной программы, которая позволяет бесплатно, по ОМС, лечить не только пациентов с тяжелыми осложнениями болезни, а вообще всех, у кого вирус обнаружен."Были разработаны специальные документы. Один из них – приказ Минздрава РФ, который говорит о том, какие пациенты с гепатитом С могут получить противовирусную терапию и какие могут лечиться на дневном стационаре. Первые два пункта – это пациенты с продвинутым фиброзом печени третьей F-3 и четвертой F-4 степени (цирроз). Но есть и другие пункты, и этот перечень дает возможность лечить практически всех. То есть нет ограничений, чтобы пациент получил лечение в рамках дневного стационара", – пояснила Рымаренко.Как обследоваться и лечиться в КрымуВ Крыму дневные стационары для лечения больных с гепатитом С открыты при 11 инфекционных больницах республики, сказала врач. "Все большие города – везде они есть. Пациенты из других регионов могут маршрутизоваться, причем так, чтобы это было близко", – уточнила Рымаренко.Условия и возможности позволяют сегодня обнаруживать вирус на ранних стадиях развития инфекции и своевременно начать лечение, избежав рецидивов, подчеркнула она."Только восемь человек в этом году нам дали рецидивы, но они тоже излечиваются на сто процентов, только по более сложной схеме", – отметила Рымаренко."Из всех 900 человек только около 200 имели фиброз и около 60 – цирроз. Остальные 60% это от F0 (вообще нет фиброза) до F2 (умеренный фиброз). То есть это те пациенты, которые не имели никаких симптомов и случайно узнали о том, что у них гепатит С, проходя обследования по другим причинам", – добавила медик.По словам Рымаренко, сегодня ситуация в Крыму с распространенностью гепатита С – болезни не только опасной, но и крайне заразной – мало отличается от других регионов.Согласно прогнозам, если в течение 5-6 лет лечить в Крыму будут так же активно, как сейчас, показатели пойдут на снижение, сказала Рымаренко.Однако, учитывая, что даже излечившись от вируса можно снова им заразиться (через нестерильные инструменты у стоматолога или косметолога, в тату-салоне, при половом контакте и пр.), при этом болезнь может протекать совершенно бессимптомно, врач рекомендует крымчанам обследоваться при малейших подозрениях. И даже просто так – для спокойствия, тем более, что это несложно и абсолютно бесплатно."Сейчас в каждой поликлинике Республики Крым есть возможность бесплатно обследоваться на антитела к гепатиту С. Если они есть, нужно сделать метод ПЦР. Он тоже практически в каждой поликлинике доступен за счет средств ОМС. Если вирус есть, вы должны дальше идти по этому направлению. Даже если ничего не болит и печеночные пробы не повышены, нужно исключить риски инфицирования после, например, медицинских манипуляций", – рекомендовала Рымаренко.В каждом медучреждении республики есть врач – инфекционист или гастроэнтеролог, ответственный за лечение пациентов с гепатитом, и если потребуется амбулаторная помощь, то обращаться нужно к нему.По словам Рымаренко, в рамках программы в 2024 году на дневном стационаре по ОМС планируется пролечить от гепатита С до 200 человек. Кроме того, минздрав Крыма увеличил объемы финансирования региональной программы амбулаторной помощи: в следующем году она составит уже не 300, а 340 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врача Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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